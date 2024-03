Kate Middleton, le agenzie ritirano la foto dopo l’intervento: “Manipolata”

N ell'immagine, scattata per celebrare la festa della mamma, la futura regina si mostra sorridente in mezzo ai suoi tre figli

La prima immagine ufficiale della principessa Kate dopo l’intervento chirurgico all’addome di gennaio è stata ritirata da alcune agenzie fotografiche, tra cui Reuters e Associated Press, per paura che sia stata “manipolata“. Lo riporta Sky News.

Gli auguri di Kate Middleton per la festa della mamma

Lo scatto in questione, pubblicato per celebrare la festa della mamma, mostra Kate sorridente e circondata dai suoi tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. L’immagine, inizialmente diffusa da diverse agenzie fotografiche, è stata ritirata alcune ore dopo da Reuters e Associated Press che hanno chiesto ai media di eliminarla dai loro sistemi e archivi.

Agenzie: “Immagine manipolata”

Ap ha aggiornato il proprio sito web per informare giornalisti ed emittenti che l’immagine è stata rimossa e la didascalia aggiornata recita: “Ad un esame più attento, sembra che la fonte abbia manipolato l’immagine in un modo che non soddisfa gli standard fotografici di Ap. La foto mostra un’incoerenza nell’allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte“. Kensington Palace ha rifiutato di commentare, riferisce Sky News.

Uno scatto per spazzare le teorie complottistiche

“Grazie per i vostri gentili auguri e il sostegno continuo in questi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma”, si legge sull’account X, vicino alla foto della principessa. Kate si trova all’aperto, seduta su una sedia da giardino e vestita con un look casual con jeans, maglione a collo alto e una giacca, circondata dai bambini che invece sono in piedi. Una foto in cui la famiglia appare serena e felice e che ha il chiaro scopo di spazzare via tutte le teorie complottiste riguardanti le cause dell’operazione della principessa di Galles. In un comunicato, il Palazzo ha precisato che la foto è stata scattata “a Windsor all’inizio della settimana”.

L’immagine di Kate Middleton “rubata” da Tmz

L’ultimo scatto della futura regina in pubblico è stato durante una passeggiata a Sandringham, il giorno di Natale. Di pochi giorni fa la foto “rubata” e pubblicata solo dalla testata scandalistica Tmz – e non nel Regno – che la mostra con il volto nascosto da vistosi occhiali da sole, sul sedile del passeggero di un’Audi guidata da sua madre a ridosso del parco che circonda il castello di Windsor, non lontano dal cottage dove Kate sta trascorrendo la sua lunga convalescenza post-operatoria.

Massimo riserbo sulle condizioni di salute della principessa

Kate Middleton si era sottoposta a un non meglio precisato intervento chirurgico all’addome il 16 gennaio scorso alla London Clinic, dove poi era rimasta ricoverata per 13 notti, con un periodo di riposto fino ad almeno dopo Pasqua. I dettagli sulle condizioni di Kate non sono mai stati rivelati, ma Kensington Palace aveva già detto che non si trattava di cancro e che la consorte di William desiderava che le sue informazioni mediche personali rimanessero private. Un riserbo che continua a essere strettissimo.