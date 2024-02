Kate Winslet: “Il successo di Titanic ha reso la mia vita orribile”

L 'attrice premio Oscar torna sul film che l'ha lanciata nel firmamento di Hollywood: "È stato un dono, ma ci ho messo tempo a capirlo"

Kate Winslet è una delle attrici più famose e premiate del mondo, ma il suo successo ha avuto un prezzo. In una recente intervista alla rivista “Porter”, la star di Titanic ha raccontato come il film che l’ha lanciata nel firmamento di Hollywood le abbia causato anni di sofferenza e insicurezza.

Kate Winslet: “Essere famosi era orribile”

L’attrice premio Oscar ricorda il successo ottenuto a 22 anni grazie a Titanic insieme a Leonardo DiCaprio: “Mi sentivo come se dovessi apparire in un certo modo, o essere una certa cosa, e poiché l’intrusione dei media era così significativa a quel tempo, la mia vita era piuttosto spiacevole“.

“I giornalisti dicevano sempre: ‘Dopo Titanic avresti potuto fare qualsiasi cosa eppure hai scelto piccole parti’… E io rispondevo: ‘Sì, puoi scommetterci che l’ho fatto!’ E l’ho fatto perché essere famosi era orribile. Ne ero comunque grata, ovviamente. Avevo poco più di vent’anni e riuscii ad acquistare un appartamento. Ma non volevo essere seguita continuamente…”.

Nonostante l’aspetto poco piacevole della notorietà post Titanic, oggi Winslet ammette: “Non è un peso, niente di tutto ciò. Titanic continua a portare alla gente un’enorme quantità di gioia e l’unica volta in cui dico a me stessa: ‘Oh Dio, nasconditi’ è quando mi trovo su una barca da qualche parte”.

“Ero giovane, sopraffatta dal successo”

Non è la prima volta che l’attrice parla del suo rapporto con il film che le ha dato grande notorietà. Winslet ha infatti confessato di aver sofferto molto per le critiche ricevute sul suo aspetto fisico e di aver avuto difficoltà a gestire la fama improvvisa.

In un’intervista rilasciata al podcast “WTF with Marc Maron”, ha raccontato: “Ero molto giovane e non ero pronta per tutto quello che è accaduto. Mi sentivo come se mi avessero dato una parte enorme di una torta che non sapevo come mangiare. Ero sopraffatta dal successo, dalla pressione mediatica, dalle aspettative del pubblico. E poi c’erano le critiche sul mio corpo, che erano crudeli e ingiuste. Mi dicevano che ero troppo grassa, che non ero bella, che non ero credibile come protagonista romantica. Mi faceva male e mi faceva sentire insicura”.

Kate Winslet: “Nel Titanic non mi piacevo”

La Winslet ha anche ammesso di aver provato imbarazzo per la sua interpretazione nel film e di aver evitato di rivederlo per anni. “Non mi piacevo nel film, mi sembrava di essere una cattiva attrice. Non riuscivo a guardarmi senza giudicarmi. Per molto tempo ho pensato che Titanic fosse un errore nella mia carriera, che mi avesse chiuso delle porte invece di aprirmele”.

“Titanic? Un dono, ma ci ho messo tempo a capirlo”

Con il passare del tempo, Kate Winslet ha rivalutato il suo ruolo e il suo legame con il regista James Cameron e il co-protagonista Leonardo DiCaprio. “Ora sono orgogliosa di aver fatto parte di Titanic, perché è un film bellissimo e importante, che ha segnato la storia del cinema. Ho imparato molto da James Cameron, che è un genio e un visionario. E ho trovato in Leonardo un amico per la vita, con cui ho condiviso un’esperienza unica e indimenticabile. Titanic è stato un dono per me, anche se ci ho messo tempo a capirlo”.