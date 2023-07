Kim Cattrall, la Samantha di Sex and the City torna con una nuova serie

L 'attrice, famosa per l'iconico personaggio della serie cult anni Novanta, è la protagonista di "Glamorous" in cui interpreta un'imprenditrice di successo nel mondo beauty

Kim Cattrall torna sul piccolo schermo. L’attrice, famosa per il ruolo di Samantha Jones nel leggendario Sex and the City, è la protagonista della nuova serie targata Netflix, Glamorous.

Kim Cattrall nelle vesti di Madolyn Addison

L’attrice 66enne interpreta l’ex top model e imprenditrice Madolyn Addison, fondatrice di una famosa linea di make up (Glamorous, appunto). Come la Samantha tanto amata dal pubblico, anche questo personaggio è una donna in carriera autonoma e indipendente. Sarà lei a cambiare la vita di Marcos, influencer queer con la passione per il mondo beauty.

Lo stile del nuovo personaggio

Se Samantha era famosa per i suoi look audaci, Madolyn Addison ha uno stile elegante composto da tailleur e trench. La sua cifra distintiva è il colore, a partire dalla prima puntata in cui indossa un outfit rosso fuoco.

Il cameo in “And Just Like That 2”

Non è l’unica apparizione in tv per Kim Cattrall in questi mesi. L’attrice torna anche nei panni dell’iconica amica di Carrie Bradshaw in un cameo dello spin-off “And Just Like That 2”. Nel finale della seconda stagione che vedremo ad agosto, ci sarà una scena con l’attesissimo ritorno di Samantha. Solo pochi secondo in realtà, mentre la pr newyorkese parla al telefono con Carrie. In un’intervista rilasciata a Today, Cattrall ha rassicurato i fan sul futuro del personaggio: “Non andrò oltre questo punto, ma penso che non dirò mai addio a Samantha. È come molti altri personaggi che ho interpretato negli anni. Divento molto attaccata emotivamente e protettiva nei confronti dei miei personaggi. Mi ha dato così e la apprezzo così tanto”. Samantha Jones lo si è per sempre.