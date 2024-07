La principessa Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, figlia del vicepresidente e premier degli Emirati Arabi Uniti, nonché sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha annunciato l’intenzione di divorziare dal marito. Quello che colpisce è il fatto di aver scelto Instagram per denunciare l’infedeltà del consorte, l’imprenditore emiratino, Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum.

Il post della principessa di Dubai

«Caro marito, poiché sei occupato con altre compagne, dichiaro il nostro divorzio. Io divorzio, divorzio e divorzio da te. Abbi cura di te. La tua ex moglie» ha scritto in un post la principessa di Dubai, che su Instagram ha rimosso tutte le foto del marito con il quale era sposata da un anno. Via le immagini del fidanzamento, dello sfarzoso matrimonio e dei momenti felici culminati con la nascita della loro prima figlia a maggio scorso. Al momento nessuna reazione da parte del marito se non quella di fare a sua volta piazza pulita delle foto della principessa dai suoi profili social.

Chi è la principessa Mahra

Filantropa, sostenitrice dei diritti per l’emancipazione femminile, la principessa Mahra è seguitissima su Instagram. La figlia del sovrano del Dubai e della greca Zoe Grigorakos si è laureata in Relazioni internazionali presso un’università del Regno Unito e ha conseguito una laurea in Pubblica amministrazione all’università Mohammed bin Rashid School of Government, a Dubai.

Oltre alle battaglie per rimuovere le restrizioni sociali nei confronti delle donne e promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro, Mahra ha fondato organizzazioni benefiche per aiutare le persone meno abbienti, e migliorarne condizioni di salute e livello di istruzione. Tra le sue passioni anche l’equitazione e la moda, tanto da essere considerata una vera e propria influencer in quest’ultimo campo.

Come funziona il divorzio negli Emirati Arabi Uniti

Non è affatto comune nel mondo islamico che sia la donna a divorziare dal marito. Negli Emirati Arabi Uniti, nello specifico, i cittadini musulmani hanno il diritto di chiedere il divorzio per danni e gli uomini possono anche divorziare per ripudio (“talaq”).

Le donne possono invece chiedere il divorzio per “khul”, il che richiede il consenso del marito alla separazione. In base alla legge emiratina, le parti devono prima sottoporsi a una conciliazione obbligatoria davanti al Comitato di orientamento familiare. In caso di insuccesso della mediazione, la parte che chiede il divorzio, dopo il fallimento della conciliazione, viene deferita al tribunale.

Nel caso della richiesta di divorzio per “khul” e nel caso in cui il marito non conceda la separazione alla moglie, il tribunale ha la facoltà di concedere il divorzio alla donna se ritiene che il marito stia agendo in modo arbitrario per danneggiarla.