O ltre 10mila persone hanno raccontato le brutte esperienze vissute nella città degli Emirati Arabi Uniti: attrazioni deludenti e prezzi altissimi

Grattacieli senza fine, lusso, innovazione e deserto: Dubai è una delle mete più battute dai turisti (13,9 milioni solo da gennaio a ottobre 2023) e dalle star di tutto il mondo. I social network sono pieni di fotografie con panorami mozzafiato, ma la tendenza probabilmente sta cambiando. La città degli Emirati Arabi Uniti è, infatti, in cima alla lista delle destinazioni di viaggio più sopravvalutate.

Dubai, un inferno materialistico

Il tutto nasce da un commento scritto da un utente anonimo su Reddit, una nota piattaforma a metà strada tra un forum e un social network, che ha definito Dubai “una destinazione sopravvalutata“. In poco tempo migliaia di altre persone hanno commentato, elencando i punti di debolezza della metropoli. Un utente ha scritto: “Dubai è sempre sembrata una vacanza nell’inferno materialistico“; e ancora: “Fa così schifo, non c’è niente da fare e non c’è cultura. A meno che non ti piacciano le stro****e sgargianti o sdraiarti a bordo piscina”. Altri si sono lamentati dei prezzi folli, raccontando di essere tornati dalla vacanza “al verde e stressati”, mentre alcuni hanno detto “nessuno si divertiva”.

Le attrazioni più deludenti

Tra le attrazioni che gli utenti di Reddit hanno considerato più deludenti c’è il Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo. Per molti turisti il costo, 44 sterline, è troppo elevato, soprattutto perché “la maggior parte del tempo è spesa in coda per gli ascensori per salire fino al 163° piano”. Un commento su TripAdvisor recita: “Nonostante la prenotazione con largo anticipo, vendono troppi biglietti ogni giorno, quindi siamo stati in coda per ore per salire e scendere. La vista è ok, ma potendo scegliere preferirei guardare Google Street View”. Un altro commento dice: “Preparatevi a passare almeno 2 ore in coda solo per salire e scendere con l’ascensore”. E ancora un pensiero negativo: “Il ponte panoramico è davvero piccolo e ci sono sempre persone sedute in ciascuna delle finestre panoramiche, che si prendono il loro tempo per scattare foto. O forse pensano di fare un picnic lì. Onestamente, niente di straordinario nella vista”.

Il Dubai Mall

Un’altra attrazione del posto è il Dubai Mall, il più grande centro commerciale del mondo per numero di negozi, di cui molti di lusso. “La vastità di questo centro commerciale è semplicemente mozzafiato – si legge su Reddit -, ma presenta anche molti aspetti negativi. È così vasto che è impossibile vedere tutto, la folla è travolgente e si aspettano anni prima che gli ascensori vadano a piani diversi perché c’è sempre troppa gente ad aspettarli”. Altri lo hanno descritto come “sopravvalutato”, “troppo caro” e “pretenzioso”.

Il Buji Al Arab “non merita la visita”

Un altro punto di forza di Dubai è il lussuosissimo e iconico hotel Burj Al Arab, da cui però molti rimangono delusi. Chi si è potuto permettere un soggiorno lì non ha gradito la presenza continua di turisti, che a loro volta non sono rimasti colpiti come pensavano. Un visitatore ha spiegato: “Non consiglio una visita. Troppo costoso. La parte più impressionante della visita dura meno di un minuto. Si tratta di una hall dell’hotel. Sembra davvero fantastico, ma non ti è permesso scattare le foto. Quindi paghi 70-80 euro per l’intera visita e trascorri un minuto attraversando l’atrio sulla strada per l’ascensore. Puoi rimanere e goderti il lounge bar, ma tieni presente che non è in cima, non ha vista panoramica. E’ quello al piano terra.”