Leonor e Sofia di Spagna, primo impegno reale senza genitori

Primo impegno ufficiale senza mamma e papà per Leonor e Sofia di Spagna. Le principesse, figlie di re Felipe VI e Letizia Ortiz, hanno partecipato a un evento a Girona, in Catalogna. Sorridenti ed eleganti, le due sorelle sembravano perfettamente a loro agio.

L’evento a Girona

Leonor e Sofia hanno partecipato a un workshop sull’innovazione nell’ambito del premio “Princesa de Girona” con autorità locali e hanno incontrato lo chef stellato Ferrán Adrià, che ha trasformato il suo storico ristorante, “ElBulli1846”, in un museo. Le principesse lo hanno visitato con interesse e hanno chiacchierato con i presenti, per nulla intimidite nonostante l’attenzione mediatica a loro riservata.

Il look a contrasto

Complici, Leonor e Sofia hanno camminato anche mano nella mano per farsi coraggio. Erano molto eleganti con un look a contrasto. Leonor, futura regina di Spagna, ha scelto un abito arancione firmato dal brand spagnolo Lady Pipa con un drappeggio al centro del seno e le maniche a palloncino. La sorella minore ha preferito un completo rosso di Sfera con canotta e pantaloni a culotte. Entrambe avevano i capelli lunghi sciolti e un make-up leggero che si addice a due adolescenti. Particolare curioso sulle calzature. Sia Leonor che Sofia indossavano le famose espadrillas con la zeppa, ancorate alla caviglia da lunghi nastri. Quelle scarpe di origine umile, sono nate nei Pirenei nel IV secolo, sono l’accessorio preferito anche della loro mamma, la regina Letizia di Spagna. Per comodità e orgoglio nazionale, d’estate sono le espadrillas il must-have della famiglia reale spagnola.

Il futuro di Leonor e Sofia

Le due sorelle sono state poi raggiunte a Girona dai genitori. Tutti insieme trascorreranno, come da tradizione, le vacanze a Maiorca. Un po’ di relax prima dei prossimi mesi densi di cambiamenti per le due sorelle.

La carriera militare di Leonor

Leonor compirà 18 anni il prossimo 31 ottobre e la attende una carriera militare, proprio come il padre Felipe prima di lei. A fine agosto inizierà un addestramento militare che prevede tre anni tra Saragozza, Pontevedra e Murcia, per raggiungere il grado di Tenente, nell’Esercito, in Marina e nell’Aviazione.

Gli studi in Galles di Sofia

L’Infanta Sofia invece da settembre si trasferirà in Galles per frequentare l’UWC Atlantic College, un prestigioso istituto che le permetterà di conseguire un Baccalaureato internazionale. Qui ha terminato gli studi a maggio anche la sorella. Secondo la stampa spagnola, Sofia sarebbe stata vittima di bullismo al collegio Santa Maria de los Rosales, che frequenta fin dall’asilo, per via della sua passione per il calcio, considerata da alcune compagne una “cosa da ragazzi”. Anche per questa ragione, non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura all’estero.