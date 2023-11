Linda Evangelista: “Non voglio più andare a letto con nessuno”

I ntervistata dal "Sunday Times", la ex top model ha raccontato di non provare più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner

Basta uomini per Linda Evangelista. Intervistata dal “Sunday Times”, la ex top model, oggi 58enne, ha rivelato di non volere più relazioni: “Non ricordo più l’ultima volta che sono uscita con un uomo. Non voglio più andare a letto con nessuno, non voglio sentire il respiro di una persona. Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità”.

L’ultimo appuntamento nel 2016

Single dal 2016, Linda Evangelista ha confessato di aver avuto il suo ultimo appuntamento con un uomo “sicuramente prima del Cool-Sculpting“, il trattamento di eliminazione del grasso cui si è sottoposta nello stesso anno. Un’operazione che l’ha resa “irrimediabilmente deforme e orribilmente deturpata”, tanto da spingerla a vivere in isolamento per anni.

Il calvario dopo l’intervento estetico

L’ex top model è rimasta sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica, in particolare di rimozione del tessuto adiposo attraverso la criolipolisi, con l’applicazione del freddo. Tre mesi dopo ha cominciato a notare delle protuberanze lungo il collo, le cosce e all’altezza del reggiseno. Sporgenze che poi si sono irrigidite e diventate insensibili. In seguito le è stata diagnosticata una iperplasia adiposa paradossale, un effetto collaterale della criolipolisi che si manifesta nell’1% dei pazienti.

Il ritorno dopo cinque anni di “buio”

Nel 2022 la ex modella ha deciso di ripresentarsi al mondo. Dopo cinque anni lontano dai riflettori ha deciso infatti di condividere la sua storia parlando del dolore fisico ed emotivo a cui è andata incontro, mostrando alcune foto del suo corpo sfigurato. “Le protuberanze sono dure – raccontò in un’intervista a People – e se cammino senza un busto quando indosso un vestito ho degli sfregamenti fino al punto da sanguinare. Non è grasso morbido ma duro”. Svelò inoltre di non essere ormai più in grado di tenere le braccia stese lungo il corpo: “Non mi guardo allo specchio non sembro io”.

Seguito un percorso terapeutico specifico, la condizione di Linda Evangelista sembra migliorata, tanto che nello stesso anno ha aperto la sfilata di Fendi alla New York Fashion Week e ha partecipato alla docuserie “The Supermodels” di Apple Tv.

Linda Evangelista: “Ho accettato me stessa”

Ora, nel colloquio con l’edizione domenicale del “Times”, Linda Evangelista dice di aver accettato se stessa: “Non mi giudico più. Non sono più severa con me stessa. E anche se l’opinione degli altri su di me mi infastidisce ancora un po’, so di non aver commesso nessun errore”. E aggiunge: “Non mi sono ancora liberata del tutto del senso di colpa e della vergogna. Ma non permetterò che mi rovinino la vita. Non sarei stata chiusa in casa se avessi saputo quante persone mi volevano bene”.

Infine, dopo aver parlato della sua battaglia contro il cancro al seno (ha subito una mastectomia bilaterale nel 2018), racconta di come a darle la forza di riprendersi sia stato il figlio 17enne, Augie. “Mi ha detto: ‘Ti ricordi quando eri divertente? Ti ricordi quando ridevi sempre?’. Ecco, quello è stato il segnale. E mi sono detta: basta così, sistemerò le cose”.

La vita sentimentale di Linda Evangelista

Prima di rinunciare agli uomini, Linda Evangelista ha avuto una vita amorosa piuttosto movimentata. Dopo il matrimonio nel 1987 con Gérald Marie, ex direttore dell’ufficio parigino di Elite Model Management, terminato nel 1993, la modella ha avuto una relazione di sei anni con l’attore Kyle MacLachlan. Nel 1999, è rimasta incinta del portiere della nazionale di calcio francese Fabien Barthez, ma non è riuscita a portare a termine la gravidanza, interrotta al sesto mese. Dal legame con l’imprenditore francese Francois-Henry Pinault, è nato nel 2006 il suo primo e unico figlio, Augustin James. Solo nel 2011, però, la modella ha svelato l’identità del padre del bambino, fino ad allora ignota.