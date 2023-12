Lingerie di Natale, Heidi Klum posa con la figlia Leni

L a super top model è il volto natalizio di Intimissimi insieme alla figlia, anche lei modella. Non è la prima volta che posano entrambe in lingerie

Il Natale di Heidi Klum? Quest’anno è in lingerie con la figlia Leni. Da quando, infatti, madre e figlia hanno iniziato a posare insieme per alcune campagne pubblicitarie, non si sono più fermate. E adesso sono state scelte come volto, e soprattutto corpo, della nuova campagna natalizia di Intimissimi.

E che campagna. Questa volta Heidi Klum e sua figlia Leni hanno mandato in tilt i social network. È bastato che la top model pubblicasse alcuni scatti della campagna, perché le foto diventassero virali.

Lo stile sexy di Heidi Klum

Non è insolito che Heidi Klum, che ha compiuto 50 anni lo scorso 1 giugno, faccia notizia nel mondo fashion con outfit sorprendenti o costumi sbalorditivi: dopotutto è una delle super top model più top del mondo. Di recente, tuttavia, domina le chat delle fashioniste per i suoi look che coinvolgono pochissimi vestiti.

Qualche settimana settimana fa, per esempio, ha fatto girare la testa quando ha indossato un outfit senza reggiseno e senza pantaloni al Gran Premio di Formula 1. Giorni dopo, eccola in lingerie nella campagna natalizia di Intimissimi.

La lingerie di Natale di Heidi Klum

Nelle immagini diffuse sui media e sui social network, Heidi Klum indossa un pigiama nero di seta foderato con un bordo di piume. La conduttrice del talent show statunitense Making the Cut sfoggia il suo pigiama con bottoni completamente aperto, rivelando un reggiseno in pizzo nero a balconcino con spalline impreziosite da eleganti cerchi dorati.

Heidi e Leni in stile Babbo Natale

Heidi Klum non ha affrontato la campagna elettorale da sola. Ha condiviso i riflettori con sua figlia Leni, posando fianco a fianco in completi di biancheria intima rossa stile Babbo Natale abbinati. Entrambe si sono fatte fotografare con reggiseni cremisi quasi identici con un tocco natalizio, ognuno con spalline e fasce ornate di strass rossi. Heidi Klum ha indossato solo un paio di slip sbarazzini, mentre Leni ha aggiunto i pantaloni del pigiama di seta.

Una coppia fashion potente

Non è la prima volta che la coppia è co-protagonista di una campagna per il marchio di biancheria intima approvato da J.Lo. Nel maggio scorso avevano già posato insieme con addosso mutandine dai toni neutri. Mesi dopo, in ottobre, la coppia ha lanciato un’altra campagna in diversi set trasparenti.

Da tempo ormai Leni Klum si sta facendo un nome nel mondo della moda, apparendo su copertine di riviste e lavorando con marchi in modo indipendente. Spesso, però, lavora anche con sua madre.

Nel dicembre del 2020 la giovane modella è apparsa sulla copertina di Vogue Germania insieme alla mamma. Entrambe erano vestite con abiti a blocchi di colore a contrasto. Nel mondo della moda, sono ormai considerate una coppia fashion potente.