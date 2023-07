Madonna rompe il silenzio dopo il ricovero: “Sto meglio, tornerò presto”

S ui social Madonna affida una lettera ai fan e commenta quanto successo: ecco come sta la popstar americana

Ha preoccupato i fan di tutto il mondo il ricovero di Madonna in terapia intensiva, ma ora la star americana sta meglio e sarebbe in via di guarigione. Lo ha raccontato lei stessa, affidando alla sua pagina Instagram un messaggio dedicato ai sostenitori più fedeli. La celebre cantante è pronta a tornare sul palco. Dopo il ricovero, i fan di Madonna possono tirare un sospiro di sollievo?

Come sta Madonna dopo il ricovero? Parla la popstar

È proprio Madonna a voler rompere il silenzio e mettere a tacere le indiscrezioni che negli ultimi giorni si sono susseguite in merito al suo stato di salute. Lo ha fatto attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, con la quale rassicura i fan, li ringrazia per l’affetto dimostrato e strappa persino una promessa…

Per la regina del pop, oggi 64enne, a fine giugno si è reso necessario un ricovero in terapia intensiva per una grave infezione batterica. Dopo essere stata paparazzata a passeggio tra le vie di New York, lei stessa ha voluto ringraziare i fan per il sostegno e ha parlato delle sue condizioni di salute. «Ho sentito la vostra energia positiva, le vostre preghiere e le vostre parole di guarigione e incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore», sottolinea la cantante. Poi assicura: «Sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita». Superata la fase più complicata dopo il suo ricovero, quando si è risvegliata nel letto di ospedale, «il mio primo pensiero è stato per i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere chi aveva comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere chiunque», fa sapere la popstar americana.

Che ne sarà del tour?

A proposito del tour… Madonna non ha dubbi: appena starà meglio, è pronta a tornare sul palco con i suoi show mozzafiato. La star sembra in trepidante attesa di fare musica e incontrare di nuovo i suoi fan. Non è un caso allora se con il suo messaggio social assicura che il Celebration World Tour «inizierà a ottobre in Europa». Le date americane, invece, saranno riprogrammate. Veronica Ciccone ora preferisce concentrarsi «sulla mia salute e sul fatto di essere più forte». Madonna assicura: «Tornerò con voi il prima possibile! Il piano attuale è di riprogrammare le tappa nordamericane e di iniziare a ottobre dall’Europa. Non potrei essere più grata per le vostre cure e il vostro sostegno. Con amore, M».

Sarebbe stato proprio l’eccessivo affaticamento per la preparazione del tour mondiale a compromettere fortemente le condizioni di salute dell’artista. La Ciccone pare abbia rischiato il peggio e a dirlo è anche una parente della star. Al “Daily Mail” ha fatto sapere che le condizioni di Madonna sono subito apparse critiche e «credevamo tutti che avremmo potuto perderla. Non sapevamo che direzione avrebbe preso la situazione. Lei pensa di essere invincibile». A lungo avrebbe dato priorità agli show, trascurando la sua salute. «Ha ignorato alcuni sintomi della malattia per un po’ di tempo, perché pensava che sarebbero passati. Non voleva sottrarre tempo alle prove. Madonna è stata molto impegnata per molto tempo e non si è presa cura di sé stessa. Continua a spingersi oltre il limite», ha dichiarato un insider vicino alla cantante. Ora però il peggio sembra passato e ha finalmente lasciato l’ospedale. È tornata a casa e al suo fianco ci sono tutti i figli: Lourdes, 26 anni, Rocco, 22, David, 17, Mercy, 17, e le gemelle Stella ed Estere, 10.