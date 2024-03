Malore per Loredana Bertè, la cantante ricoverata in clinica

L oredana Bertè ricoverata in una clinica romana per dolori addominali. Saltato il concerto al Brancaccio. Apprensione fra i fan della cantante, che già lo scorso anno aveva accusato problemi di salute

Improvvisi dolori addominali hanno costretto Loredana Bertè ad annullare il concerto al Brancaccio di Roma previsto per lunedì sera. La cantante 73enne, attesa dai fan per la seconda tappa del suo “Manifesto Tour”, è stata ricoverata in una clinica in zona Gianicolo. La data al teatro Brancaccio è stata posticipata al 15 maggio.

La Bertè – come si legge in un comunicato – “non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024″.

“Siamo veramente costernati – dicono dal suo staff – ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve”.

Il concerto riprogrammato il 15 maggio

Lo spettacolo è stato prontamente riprogrammato sempre al Teatro Brancaccio per il 15 maggio. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.

Il premio Mia Martini a Sanremo

Loredana Bertè è reduce dalla partecipazione al festival di Sanremo, dove ha vinto il premio della Critica intitolato alla sorella Mia Martini. Il brano presentato, “Pazza”, è un pezzo dichiaratamente autobiografico, un inno alla libertà dai pregiudizi e dalle ipocrisie.

Tutta la carriera della Bertè in “Ribelle”

“Pazza” fa parte dell’album “Ribelle”, una raccolta in 3 cd, 2 lp e in digitale, un’antologia di 57 brani che condensano la straordinaria carriera dell’artista, tra best of e duetti.

Ribelle lo sono sempre stata e continuo a esserlo 💙👠🏳️‍🌈 RIBELLE, la mia nuova raccolta che contiene PAZZA, in gara a #Sanremo2024, è FUORI ORA OVUNQUE! Disponibile in versione 3CD o 2LP!

In esclusiva su solo su https://t.co/83z2ZH9MyR in CD AUTOGRAFATO. pic.twitter.com/HzAS4En3hb — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 9, 2024

Loredana non perde la voglia di stare sul palco

Dopo una carriera di successi, sempre all’insegna del rock e della provocazione, Loredana Bertè non ha perso la sua grinta e la sua voglia di mettersi in gioco. Il 24 febbraio ha partecipato a “Una voce per San Marino”, classificandosi al secondo posto. Tra i coach di “The Voice Senior”, il talent condotto da Antonella Clerici su Rai1, è stata anche ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, sul Nove, domenica 3 marzo.

La musica di Loredana Bertè nei teatri italiani

Il Manifesto Tour 2024, che ha subito un arresto in occasione della tappa romana, porterà la cantante di “Non sono una signora”, in numerosi teatri della penisola. Un grande tributo al pop e al rock e un omaggio, attraverso i visual, alla pop art. Questi gli altri appuntamenti previsti nel calendario della

tournèe: 15 marzo Varese, Teatro di Varese; 19 marzo Torino, Teatro Colosseo; 23 marzo Brescia, Teatro Display; 3 aprile Trieste, Teatro Rossetti; 12 aprile Cremona, Teatro Ponchielli; 18 aprile Bari, Teatro Team; 23 aprile Parma, Teatro Regio e 4 maggio Portorose (Slovenia), Auditorio Portorose.

Precedenti problemi di salute per Loredana Bertè

Non è la prima volta che Loredana Bertè deve fare i conti con problemi di salute. Già nell’aprile 2023, come ricorda il “Messaggero”, la cantante era stata operata d’urgenza vedendosi costretta ad annullare le tappe dei suoi concerti. In quell’occasione non erano stati diffusi dettagli sulla natura dell’intervento.

Ciao a tutti! Finalmente ho il via libera per la riabilitazione, quindi presto potrò tornare sul palco con il Manifesto Summer Tour Vi aspetto tutti da Luglio con le prime date, non mancate! Un bacio 💙👠🏳️‍🌈 pic.twitter.com/d0U0ua5xzC — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) May 18, 2023

Tutto era andato bene e, nel maggio 2023 la cantante aveva annunciato con una foto su Twitter in diretta dal San Raffaele di Milano che era pronta a tornare: “Finalmente ho il via libera per la riabilitazione, – aveva scritto – quindi presto potrò tornare sul palco con il Manifesto Summer Tour Vi aspetto tutti da Luglio con le prime date, non mancate!”. Lo scorso settembre la sorella di Mia Martini fu costretta ad annullare una data a Catania dopo aver contratto il covid-19 in forma piuttosto severa.