Manila Esposito, chi è la nuova stella della ginnastica artistica

N ell'ultimo campionato europeo femminile di Rimini la 17enne è diventata la prima italiana a conquistare la medaglia d'oro alla trave

Classe 1996, nata in provincia di Napoli ma cresciuta a Civitavecchia, da poco a Brescia per inseguire il suo sogno. Chi è Manila Esposito, la nuova stella della ginnastica artistica pronta per le Olimpiadi di Parigi.

Rivelazione degli Europei

È destinata a far parlare di sé Manila Esposito. Nell’ultimo campionato europeo femminile di Rimini è tornata a casa con quattro medaglie d’oro al collo: concorso generale, trave, corpo libero e quello di squadra. La sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 è praticamente certa, anche se lei non si sbilancia. “Nella ginnastica non si sa mai, bisogna essere in forma al momento giusto, tutto può cambiare in un attimo, non conosco ancora le scelte del ct Casella…”, ha detto al Corriere della Sera.

Da Boscotrecase a Brescia

La Esposito è nata nel 1996 a Boscotrecase, piccolo comune in provincia di Napoli. Fino ai cinque anni è vissuta nella vicinissima Torre Annunziata. Per esigenze familiari si è poi spostata a Civitavecchia, in provincia di Roma, dove ha trascorso parte della sua infanzia e adolescenza. Da un anno e mezzo, Manila si è spostata a Brescia all’Accademia di ginnastica artistica.

La carriera di Manila Esposito

Seppur giovanissima Manila Esposito ha già vinto tanto. Nel 2020 ha conquistato la medaglia d’argento al volteggio ai Campionati assoluti di Napoli 2020 ed ha concluso al nono posto la finale all around. Nel giugno dell’anno dopo ha partecipato alla FIT Challenge nelle Fiandre, dove ha vinto quattro ori (squadra, individuale, volteggio e copro libero) e un argento alle parallele. Pochi giorni dopo ha ottenuto il sesto posto nell’all around e due argenti al volteggio e alla trave ai Campionati italiani assoluti a Napoli. Nel 2022 ha preso parte al Memorial Blume, dove con 53.300 punti ha conquistato l’oro all-Around; nello stesso mese, ai Campionati Italiani Assoluti di Napoli ottiene la terza posizione sul concorso generale, mentre nella giornata delle finali di specialità conquista l’oro al volteggio, l’argento alla trave e il bronzo alle parallele. Sempre nello stesso anno è stata convocata per i Mondiali di Liverpool e durante la giornata di qualificazioni ha contribuito a qualificare l’Italia per la finale a squadre con il quarto miglior punteggio.

La strada verso Parigi

Nel 2023 ha partecipato alla sua prima Coppa del Mondo, a Cottbus, conquistando il primo posto al volteggio e la medaglia d’argento al corpo libero. Di vittoria in vittoria, la Esposito è arrivata alla convocazione insieme ad Angela Andreoli, Arianna Belardelli, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Veronica Mandriota ai Mondiali di Anversa, dove ha aiutato la squadra a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Infine, l’exploit dei campionati europei di Rimini.

Manila come Vanessa Ferrari

A vedere gli straordinari risultati già ottenuti e, in prospettiva, quelli che verranno viene spontaneo il paragone con Vanessa Ferrari, ginnasta campionessa del mondo nel 2006, campionessa europea nel 2007 e vicecampionessa al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Il paragone fa un po’ paura – ha spiegato la 17enne -. Lei è un idolo, è bello vederla ancora inseguire i suoi obiettivi. Quali sono i miei? Qualcuno l’ho già raggiunto”.