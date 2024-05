Matthew Perry, Courteney Cox rivela: “Lui è ancora qui, lo sento”

L 'attrice, che nella serie tv Friends sposava Chandler Bing, ha ricordato il collega scomparso il 28 ottobre 2023 e ha confessato di sentirlo ancora vicino

“Sono così grata di avere avuto modo di lavorare a stretto contatto con Matthew Perry per così tanti anni. Per chi ci crede, lui viene spesso a trovarmi”. Lo ha detto Courteney Cox ricordando l’amato Chandler Bing della serie tv Friends, morto all’improvviso nell’ottobre dello scorso anno.

Courteney Cox ha rilasciato una intervista al programma CBS Sunday Morning in occasione del ventesimo anniversario dell’ultima puntata della sitcom dove lei interpretava Monica Gellar e sposava Matthew Perry. L’attrice ha ricordato con commozione il suo collega. Quindi, ha rivelato di sentirlo ancora vicino.

“Parlo con mia madre, mio padre e Matthew Perry”

“Sento che Matthew è ancora qui in giro, di sicuro”, ha detto Courteney Cox. Poi ha spiegato che, nella sua visione, le persone che ci lasciano non smettono di rimanerci accanto. “Parlo con mia madre, mio padre, Matthew. Sento che ci sono molte persone che ci guidano“, ha detto.

Il dolore del cast di Friends

Matthew Perry è stato trovato morto nella vasca idromassaggio nella sua casa di Pacific Palisades, in California, il 28 ottobre del 2023. Aveva 54 anni. L’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha stabilito che l’annegamento è stato causato da farmaci che l’attore assumeva da tempo.

Giorni dopo la sua tragica scomparsa, i suoi colleghi di Friends – Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow – hanno espresso il proprio dolore per la notizia. “Siamo tutti così devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia“, hanno scritto sui social network, “col tempo diremo di più, come e quando saremo in grado di farlo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo”.

Matthew Perry, il ricordo di Courteney Cox

Courteney Cox ha poi reso omaggio a Matthew Perry su Instagram pubblicando una clip di una delle loro tante scene insieme nella serie tv. “Sono così grata per ogni momento che ho trascorso con te Matty e mi manchi ogni giorno“, ha scritto, “quando lavori a stretto contatto con qualcuno come ho fatto io con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorresti poter condividere”.