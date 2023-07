Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones festeggia i suoi 80 anni

L eggenda del rock, tra scandali, amori, verità, segreti e soprattutto tanta buona musica: Mick Jagger spegne le sue 80 candeline

Sognava una carriera in politica oppure di vestire i panni di giornalista. Un incontro però gli ha cambiato la vita: sono nati i Rolling Stones e lui è diventato un’icona della musica mondiale, portando al successo brani indimenticabili. Mick Jagger compie 80 anni e il mondo della musica lo celebra.

È adrenalina, arte ed energia allo stato puro. È un’icona di stile e un pilastro della musica mondiale. Ha influenzato la moda, il design e, naturalmente, lo stile delle rockstar di ogni epoca. Diventato famoso come l’eterno ragazzo ribelle di Dartford, negli anni ha imparato a lasciarsi alle spalle l’immagine di bad boy su cui il manager della band, Andrew Loog Oldham, aveva costruito un celebre slogan, tanto provocatorio quanto irriverente. “Lascereste uscire vostra figlia con un Rolling Stone?”, diceva.

Ora però Jagger è un cavaliere della Regina, titolo che il Mick ventenne non avrebbe mai accettato. Di tempo ne è passato e di anni ora ne ha 80. Qualcosa è cambiato, ma la sua anima rock non tramonta mai. La vitalità è la stessa, anche mentre si appresta a soffiare le sue ottanta candeline.

Timbro graffiante, la sua è una voce inconfondibile, di quelle che non ti scordi più. Ma non solo: Mick Jagger è un artista a 360 gradi. È persino attore e produttore cinematografico. Con gli Stones, ha iniziato a farsi conoscere nei locali londinesi. Erano gli anni Sessanta e da subito dimostrò che le vesti di frontman gli calzavano a pennello.

Una carriera di successi

Nato in una famiglia della borghesia benestante inglese, Mick aspirava al giornalismo oppure a una carriera in politica. Il destino però aveva in serbo per lui ben altro e così il suo futuro prese una piega radicalmente diversa, forse migliore (sicuramente più straordinaria) di qualsiasi aspettativa. Da un incontro casuale con Keith Richards alla stazione di Dartford nel 1961, si convinse ad abbandonare la London School of Economics e a cimentarsi in una carriera ben diversa. Appassionati della musica statunitense già sbarcata nel Regno Unito, quei due amici neanche ventenni posero le basi per una vera e propria rivoluzione.

Di lì a tre anni avrebbero conquistato il nuovo continente con i loro concerti e un’intera generazione si era innamorata di quel gruppo. Alle spalle ora hanno una carriera che prosegue da mezzo secolo, ma i loro tour continuano a essere un successo e gli stadi si riempiono quando parte la musica dei Rolling Stones.

Con la band, Mick Jagger ha pubblicato 25 album, oltre ai 4 da solista. Molte anche le storiche collaborazioni, tra cui quelle con Freddie Mercury, Michael Jackson e David Bowie. Ogni previsione sulla fine della sua carriera è stata disattesa. Jagger stesso pensava che in poco tempo avrebbe detto addio al palcoscenico. Al contrario, dopo più di cinquant’anni dall’esordio, Mick Jagger mantiene la sua vitalità e il suo inconfondibile sorriso.