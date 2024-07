“Odio parlare della mia vita privata, anzi odio parlare ma adesso mi tocca. Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati nell’articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca, purtroppo, parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi”. Lo ha scritto sui social network il cantautore Calcutta, intervenendo in difesa della sua fidanzata Angelica Schiatti, che nel 2020 ha denunciato il cantante Morgan, suo ex, per stalking e diffamazione. Sul caso è in corso un’inchiesta, anche se a distanza di tutto questo tempo il processo non è ancora iniziato. Ma che cosa sta succedendo?

I fatti

Tutto inizia una decina di anni fa, quando Morgan conosce la cantante e musicista Angelica Schiatti. Lei è molto giovane, si frequentano per un po’, ma poi si perdono di vista. Nel 2019 iniziano una relazione burrascosa, che dura solo tre mesi perché la cantante decide di interrompere il rapporto. Poco tempo dopo, secondo quanto denunciato da Angelica Schiatti, Morgan avrebbe iniziato a inviarle messaggi minacciosi. Da qui la denuncia.

Caso Morgan: attivato il Codice Rosso

Viene attivato il Codice Rosso, cioè la legge che dovrebbe velocizzare l’iter giudiziario nei reati di violenza domestica e di genere. La casa di Morgan viene perquisita. A questo punto, il cantante avrebbe iniziato a minacciare l’ex fidanzata di diffondere alcuni suoi video erotici privati. Poi, quando Angelica ha iniziato a frequentare il cantautore Calcutta, la persecuzione sarebbe addirittura peggiorata.

Angelica Schiatti conferma la denuncia

Nei giorni scorsi la notizia è finita sui giornali. Angelica Schiatti è intervenuta, confermando il suo dolore: “Mi sono sentita e mi sento sola e abbandonata dalle istituzioni. Una donna che denuncia non dovrebbe mai essere lasciata sola”. E adesso anche il fidanzato è intervenuto in sua difesa. Non solo: in un lungo messaggio sui social network, il cantautore Calcutta ha chiesto alla sua casa discografica, la Warner, di interrompere i rapporti con Morgan.

Caso Morgan, Calcutta lascia la Warner

Ha anche annunciato di interrompere lui stesso i rapporti con la Warner. Motivo: ha offerto “un contratto a questo persecutore, nonostante fosse a conoscenza dei fatti”. “Mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta”, ha scritto Calcutta su Instagram.

Ha aggiunto: “Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente, perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto”.

Levante appoggia Calcutta

A sostegno di Angelica Schiatti è intervenuta Levante. Anche lei ha fatto sapere di volere interrompere i suoi rapporti con la Warner.

Warner: “Interrotto contratto con Morgan”

Immediata la reazione dell’etichetta discografica, che ha fatto sapere: “Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi”.

Anche la Rai ha preso le distanze. In un comunicato si legge che “al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato”.

La reazione di Morgan

Morgan, intanto, sui social si difende scrivendo: “Oggi piacciono i mostri, se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. Gli angeli stiano con me”. E i suoi legali annunciano querele: “Ricostruzioni false e lesive dell’immagine, andremo per vie legali”.

Emma Marrone difende Angelica Schiatti

Intanto, sui social gli artisti italiani si schierano in difesa di Angelica Schiatti. Emma Marrone ha attaccato Morgan scrivendo: “Bisognava prendere provvedimenti seri già al ‘fr***o di m***a’ urlato dal palco, ma a molti è convenuto tacere e anzi hanno trovato il modo di dare altro spazio a questo ‘grande artista’”. Il riferimento è alle polemiche per gli insulti al pubblico durante un concerto di Morgan a Selinunte lo scorso anno.

“Sono anni che molti lo idolatrano e lo difendono come se la sua ‘conoscenza’ artistica lo legittimasse a dire e compiere qualsiasi atto”, ha continuato Emma Marrone, “sostegno e stima verso Angelica e verso tutte le donne che hanno purtroppo a che fare con questi soggetti. In un mondo pieno di Morgan, siate Calcutta”.