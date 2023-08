Morto il compagno di Sandra Bullock: era malato di SLA

B ryan Randall, partner di Sandra Bullock dal 2015, è morto a 57 anni. Da tre anni soffriva di SLA. Il fotografo aveva chiesto riservatezza sul suo stato di salute

Il compagno di Sandra Bullock, Bryan Randall, è morto all’età di 57 anni. Il partner dell’attrice hollywoodiana combatteva da tre anni contro la SLA. La star premio Oscar e il fotografo si erano incontrati nel 2015, durante il compleanno del figlio dell’attrice. La famiglia ha chiesto che, al posto dei fiori, vengano fatte donazioni alla ALS Association e al Massachusetts General Hospital.

Il messaggio della famiglia

“È con grande tristezza che condividiamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia di tre anni con la SLA“, ha condiviso la sua famiglia. “Bryan – prosegue la famiglia – ha scelto di mantenere privato il suo viaggio con la SLA e quelli di noi che si sono presi cura di lui hanno fatto del nostro meglio per onorare la sua richiesta”. Nel messaggio si ringraziano i medici instancabili che hanno seguito Bryan e le “stupefacenti infermiere che sono diventate nostre coinquiline, spesso sacrificando le proprie famiglie per stare con le nostre”. “In questo momento – conclude la dichiarazione – chiediamo privacy per esprimere il nostro dolore e venire a patti con l’impossibilità di dire addio a Bryan”. Il messaggio è firmato: “La sua amorevole famiglia”.

L’incontro fra Sandra Bullock e Bryan Randall

Sandra Bullock, 59 anni, aveva incontrato per la prima volta Bryan Randall nel 2015 durante il compleanno del figlio dell’attrice: lui era il fotografo della festa. Nello stesso anno, i due avevano annunciato la loro relazione al pubblico e fatto un’apparizione insieme al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux. L’attrice, vincitrice di un Oscar per il film “Gravity”, nota per essere molto riservata sulla sua vita personale, si era separata dal marito Jesse James nel 2011.

La famiglia allargata di Sandra Bullock e Bryan

Nel 2021, Sandra – che è mamma di Louis, 13 anni, e Laila, 10 – aveva parlato della famiglia allargata condivisa con Bryan Randall. L’attrice, ospite al talk show Usa “In Red Table Talk”, aveva affermato: “Ho trovato l’amore della mia vita. Condividiamo due bellissimi bambini: tre figli, la figlia maggiore [di Randall]. È la cosa migliore di sempre”.

La sclerosi laterale amiotrofica

La SLA, che sta per sclerosi laterale amiotrofica, è anche conosciuta come morbo di Lou Gehrig. Il National Institute of Neurological Disorders and Stroke la definisce come “una rara malattia neurologica che colpisce i motoneuroni, quelle cellule nervose nel cervello e nel midollo spinale che controllano il movimento muscolare volontario”. Questi includono i muscoli che usiamo per produrre movimenti come masticare, camminare e parlare. Attualmente non esiste una cura per la malattia. Il 50% delle persone affette dalla malattia muore entro 3 anni dalla comparsa dei primi sintomi. Circa il 20% sopravvive per 5 anni, circa il 10% vive 10 anni o più e qualche soggetto sopravvive per più di 30 anni.