Aumenta sempre di più la curiosità per i look di Noemi a Sanremo 2025. Veronica Scopelliti – in arte Noemi – parteciperà per l’ottava volta al Festival della Canzone Italiana, e gareggerà con il suo nuovo brano Se t’innamori muori. In attesa di vederla (e ascoltarla!) sul palco della 75ª edizione, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025, ripercorriamo la sua profonda evoluzione di stile attraverso i look più memorabili.

Il debutto a Sanremo 2012, con uno stile acerbo

È del 2012 il debutto di Noemi a Sanremo: in gara con Sono solo parole, la cantante arriva sul palco del Teatro Ariston con un look Enrico Coveri. Qualcosa stona, ma non di certo i suoi capelli rosso fuoco. Forse la nuance rosa fluo dei revers sulla sua giacca smoking, forse la scarpa open-toe con il plateau. Forse l’orecchino a forma di stella.

Foto Getty. Noemi a Sanremo 2012 in Enrico Coveri.

Altro giro, altra corsa. Dell’edizione 2012 ricordiamo anche il lungo abito blu. Una silhouette da cerimonia, forse a tratti un po’ troppo principesca. E sempre in contrasto con la chioma rosso fuoco. Noemi è ancora lontana dall’individuazione del suo stile odierno, ma il viaggio è appena iniziato…

Foto Getty

Sanremo 2014: c’è ancora strada da fare…

Due anni dopo, Noemi torna a Sanremo. Stavolta i capelli sono meno rossi, e sulla fronte è comparsa una frangia cortissima e dall’animo punk. Forse è proprio questo a creare ancora una volta una disarmonia con i suoi abiti, come il lungo vestito bianco firmato Gattinoni Couture.

Foto Getty. Noemi a Sanremo 2014 in Gattinoni Couture.

Della stessa edizione è anche l’abito nero a fascia e con profilature bianche: la cinge, ma non la valorizza. La silhouette del vestito è troppo rigida, e una personalità frizzante ed esplosiva come quella di Noemi non può essere contenuta. Va espressa tutta!

Foto Getty

Sanremo 2016: l’inizio di una nuova Noemi

È nel 2016, in gara con La borsa di una donna, che l’impronta stilistica dei look di Noemi a Sanremo inizia a diventare più chiara, più precisa, più pensata ad hoc per lei. Nel suo abito nero lungo e nel tailleur bianco portati sul palco del Teatro Ariston si percepisce il desiderio di un’eleganza, ricercata non tanto nella complessità quanto nella semplicità delle linee. E i look, infatti, sono approvati.

Foto Getty

Foto Getty

Sanremo 2019: una parentesi in velluto

La ragazza con il cuore di latta – nome della canzone in gara quell’anno – e con il vestito a portafoglio. Una parentesi tutta in velluto, questa di Noemi a Sanremo 2019: il suo abito morbidissimo al tatto stava appunto per chiudere un capitolo. Dopo quell’edizione, la cantante sarebbe ritornata al Festival della Canzone Italiana in una veste tutta nuova.

Foto Getty

Sanremo 2021: i look di Noemi sono un trionfo!

Ed eccola, come una diva con la D maiuscola. Il ricordo di Noemi a Sanremo 2021 è indelebile. I suoi abiti, un crescendo di magia tra lustrini, paillettes, profondi scolli a V e crop top. Il più indelebile dei ricordi è però in questo abito argento in foto sotto, un viaggio andata e ritorno nell’archivio di una delle maison italiane più prestigiose: Dolce&Gabbana. Un’edizione di Sanremo alla quale la cantante partecipò in gara con Glicine, ma anche con input completamente nuovi in fatto di stile. Noemi sembra più sé stessa, a suo agio, in un’immagine completamente riscoperta di sé stessa.

Foto Getty. Noemi a Sanremo 2021 in Dolce&Gabbana.

Foto Getty

Foto Getty

I look di Noemi a Sanremo 2022: lo stile è consolidato

Gli spacchi profondi e le silhouette semplici. Le linee drappeggiate e i fit aderenti. Gli abiti Alberta Ferretti che non abbiamo più dimenticato. Nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo, Noemi prosegue sulla linea stilistica precedentemente intrapresa, confermando quanto femminilità e sensualità non dipendano assolutamente dal look. Bensì, da uno stato d’essere.

Foto Getty. Noemi a Sanremo 2022 in Alberta Ferretti.

Foto Getty

Coup de théâtre della cantante italiana fu l’abito cut-out nero di Alberta Ferretti. L’ombelico perfettamente a vista, l’incrocio sensuale sul collo e quel gioiello – un belly chain, per l’esattezza – a impreziosire l’addome. Se questa non è una diva, allora che cos’è?

Foto Getty. Noemi a Sanremo 2022 in Alberta Ferretti.

Il look di Noemi a Sanremo 2023: elegante e chic

Seta, trasparenze e paillettes ton sur ton per il ritorno di Noemi a Sanremo 2023. Ospite del Festival nel duetto con Mara Sattei, la cantante italiana ha ulteriormente rinforzato il suo legame con la maison Alberta Ferretti, già precedentemente scelta per i suoi look da festival. Una saggia decisione, che ancora una volta ha valorizzato il consolidarsi della sua nuova immagine. Cosa aspettarci ora in vista della sua partecipazione a Sanremo? Pronte, ai posti: lo scopriremo dall’11 al 15 febbraio.

Foto Getty