Oscar, l’ira della comunità ebraica su Massimo Ceccherini: “È un antisemita”

D uramente criticate le parole dell'attore, ospite di Rai1: "'Io capitano' non vincerà l'Oscar, perché vinceranno gli ebrei"

È bufera sulle parole di Massimo Ceccherini, noto attore toscano, tra gli sceneggiatori di “Io Capitano“, il film di Matteo Garrone candidato agli Oscar nella categoria “miglior film straniero”.

Ceccherini: “Oscar a ‘Io capitano’? Vinceranno gli ebrei”

Ceccherini è intervenuto ospite della trasmissione “Da noi… a ruota libera” su Rai1 condotto da Francesca Fialdini. “Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso”, ha detto l’attore che è poi scivolato in una frase che ha fatto letteralmente calare il silenzio in studio: “Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei, perché vincono sempre loro“.

Francesca Fialdini ha cercato di glissare ricordando proprio il film “La zona di interesse” favorito (e poi vincitore dell’Oscar) nella stessa categoria di “Io Capitano“. Il film di Jonathan Glazer racconta la vita del comandante di Auschwitz e di sua moglie nei pressi del campo di concentramento in Polonia.

Comunità ebraica: “Affermazioni razziste gravissime e inaccettabili”

“Mi scuso se qualcuno si è offeso, non era mia intenzione offendere nessuno” ha replicato Ceccherini, raggiunto dall’Ansa all’indomani delle sue dichiarazioni. Ma le sue parole durante la puntata di “Da noi a ruota libera” sono finite nel mirino della comunità ebraica, che ha definito “gravissimo e inaccettabile” che l’attore abbia rilanciato “uno dei più tristi abusati stereotipi antisemiti“. Così Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano.

“La solita allusione alle lobby ebraiche, concettualmente non diversa dalla propaganda che in qualsiasi stagione storica e a qualsiasi latitudine ha preceduto persecuzioni e violenze nei confronti delle nostre comunità – continuano -. Ci auguriamo che la conduttrice, Francesca Fialdini, non abbia ‘colto’ le parole pronunciate da Ceccherini solo perché stava formulando una seconda domanda. Se invece le avesse sentite e avesse deciso di non intervenire, sarebbe doppiamente grave”. “Affermazioni razziste come queste – concludono Di Segni, Fadlun e Meghnagi – non possono cadere nel silenzio, perché silenzio e indifferenza sono l’anticamera della violenza antisemita, inammissibili soprattutto sulla Rai”.

Console israeliano: “Una vergogna le parole di Ceccherini”

“Le affermazioni di Ceccherini sono inaudite. Non è possibile che parole irripetibili come quelle dette da Ceccherini contro il popolo ebraico vengano dette impunemente per lo più alla Rai, al servizio di informazione pubblica. È una vergogna“. Così Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. “Così come è una vergogna che questo inqualificabile personaggio – aggiunge in una nota -, peraltro già consono a bestemmiare in diretta Tv, rappresenti l’Italia agli Oscar”.

Il caso sui social

“@RaiUno, nella totale indifferenza della conduttrice. Sono inaccettabili – si legge in un post su X – episodi del genere sulla rete pubblica, auspichiamo quindi che vengano prese le misure adatte dalle Autorità competenti”. Il caso tiene banco anche sui social: diversi utenti hanno stigmatizzato le parole dell’attore, non nuovo a provocazioni, e criticato l’atteggiamento della conduttrice: “fa finta di niente”.