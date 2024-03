Oscar 2024: tutti i look delle star sul red carpet

A biti divini e gioielli da sogno: il tappeto stellato della 96esima edizione degli Academy Awards è un tripudio di bellezza. Merito dei look delle star che ci hanno riempito occhi - e cuore - di incanto e splendore

Come non incantarsi davanti ai look delle star sul red carpet degli Oscar 2024? Attrici, registe e addette ai lavori dell’industria cinematografica ci hanno regalato una notte da sogno tra abiti haute couture e prêt-à–porter. In questa gallery li ripercorriamo uno ad uno, inoltrandoci alla scoperta delle grandi maison internazionali (molte delle quali sono italiane, tra cui Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Versace) che ne hanno firmato le creazioni. Troverai anche meravigliosi abiti custom-made, frutto di un lavoro personalizzato per la star che lo indossa (e la magia raddoppia).

Le star che ci hanno incantato di più? Emma Stone in Louis Vuitton, Zendaya in Armani Privé, Emily Blunt in Schiaparelli Couture e Vanessa Hudgens – che ha persino annunciato la sua dolce attesa! – in Vera Wang Couture. Impossibile non menzionare poi la prodigiosa e talentuosa Billie Eilish in Chanel. E ancora, come non innamorarsi dei look di Jennifer Lawrence e Anya Taylor-Joy, entrambe in Christian Dior Haute Couture? Il sogno continua… Scopri subito tutti i look protagonisti del tappeto stellato della 96esima edizione degli Academy Awards.

Emma Stone in custom Louis Vuitton agli Oscar 2024

Foto Getty

Zendaya in Armani Privé agli Oscar 2024

Foto Getty

Emily Blunt in Schiaparelli Couture e gioielli Tiffany & Co. agli Oscar 2024

Foto Getty

Vanessa Hudgens in Vera Wang Couture e gioielli Chopard agli Oscar 2024

Foto Getty

Billie Eilish in Chanel agli Oscar 2024

Foto Getty

Jennifer Lawrence in custom Christian Dior Haute Couture e gioielli Swarovski Created Diamonds agli Oscar 2024

Foto Getty

Margot Robbie in Versace

Foto Getty

Florence Pugh in Del Core

Foto Getty

Kirsten Dunst in Gucci e gioielli Fred Leighton

Foto Getty

Anya Taylor-Joy in Christian Dior Haute Couture e gioielli Tiffany & Co.

Foto Getty

Ariana Grande in custom Giambattista Valli Haute Couture e gioielli Tiffany & Co.

Foto Getty

Julianne Hough in Alexandre Vauthier

Foto Getty

Eva Longoria in Tamara Ralph e gioielli Bucherer

Foto Getty

Sandra Hüller in custom Schiaparelli e gioielli Cartier

Foto Getty

Carey Mulligan in Balenciaga

Foto Getty

Laverne Cox in Mugler

Foto Getty

Zanna Roberts Rassi in Oscar de la Renta

Foto Getty

Amelia Dimoldenberg in Gucci e gioielli Messika

Foto Getty

Keltie Knight in Celia Krithatioti

Foto Getty

Brittany Snow in custom Mônot e gioielli Pomellato

Foto Getty

Liza Koshy in custom Marchesa

Foto Getty

Lynette Howell in Carolina Herrera

Foto Getty

Maitreyi Ramakeishnan in Zuhair Murad e sandali Flor de Maria

Foto Getty

Leah Lewis in Lever Couture, Anabela Chan e gioielli Kallati

Foto Getty

Marlee Matlin in custom Rodarte e gioielli Briony Raymond

Foto Getty

Celine Song in Loewe

Foto Getty

Jamie Lee Curtis in Dolce & Gabbana

Foto Getty

DJ Kiss in custom Jovana Louis

Foto Getty

Gabrielle Union-Wade in Carolina Herrera

Foto Getty

Mary Steenburgen in Tom Ford

Foto Getty

Issa Rae in AMI Paris e sandali Gianvito Rossi

Foto Getty

Grace Gummer in Gucci e gioielli Briony Raymond

Foto Getty

Andrea Riseborough in Loewe

Foto Getty

Hailee Steinfeld in Elie Saab

Foto Getty

America Ferrera in custom Atelier Versace, sandali Stuart Weitzman e gioielli Pomellato

Foto Getty

Cynthia Erivo in custom Louis Vuitton

Foto Getty

Danielle Brooks in custom Dolce & Gabbana

Foto Getty

Lupita Nyong’o in custom Armani Privé

Foto Getty

Becky G in custom Vera Wang

Foto Getty

Jodie Foster in Loewe

Foto Getty

Dwayne Johnson in Dolce & Gabbana

Foto Getty

Ryan Gosling in custom Gucci

Foto Getty

Bradley Cooper in custom Louis Vuitton

Foto Getty

Regina King in custom Atelier Versace e gioielli Pomellato

Foto Getty

Ava DuVernay in custom Louis Vuitton e gioielli Reza

Foto Getty

Molly Sims in Georges Chakra Couture e gioielli Rahaminov

Foto Getty

Michelle Yeoh in Balenciaga

Foto Getty

Da’Vine Joy Randolph in custom Louis Vuitton

Foto Getty

Lily Gladstone in Gucci

Foto Getty

Greta Lee in Loewe

Foto Getty

Greta Gerwig in Gucci

Foto Getty

Camila Alves McConaughey in Atelier Versace

Foto Getty