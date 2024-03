C apelli sciolti, trucchi naturali, poche spennellate di colore. Sul red carpet trionfano i beauty look soft che, nell'anno di Barbie, trovano nel rossetto rosa il loro filo conduttore

Riflettori puntati sugli Oscar 2024 giunti quest’anno alla 96esima edizione. E sul red carpet – tornato rosso dal champagne dell’edizione scorsa, si danno appuntamento le star del cinema. Che con i loro beauty look detteranno tendenza in tutto il globo.

Come preannunciato dai Golden Globe, i look make up e capelli sono all’insegna del soft beauty con trucchi naturali e acconciature semplici. Ma su tutto spicca il rossetto rosa, che nell’anno di Barbie fa da fil rouge, anzi rose, nelle scelte make up delle attrici. Ed ecco il rossetto rosa declinato in varie nuance, ma tutte in toni piuttosto delicati: rosa magenta, rosa indiano, rosa petalo e ovviamente rosa Barbie.

Emma Stone: minimal agli Oscar 2024

Dopo stagioni di taglio medio, Emma Stone ci sorprende con una chioma lunga oltre le spalle. E scurisce anche il colore che da rosso rame vira verso i toni del bronzo. Trucco minimal per l’attrice di Povere Creature, caratterizzato da sopracciglia ben definite e un rossetto rosa indiano dal finish vellutato.

Emily Blunt con uno chignon da Oscar

Emily Blunt è chic sul red carpet con un’acconciatura raccolta che spicca come sontuosa nell’anno dei capelli sciolti anche per le serate da gala. Trucco naturale sui toni del dorato e dello champagne a sottolineare la bellezza del suo strabismo da Venere. E l’immancabile rossetto rosa che caratterizza i beauty look di questi Oscar 2024.

America Ferrera, luminosa agli Oscar 2024

Beauty look naturale anche per America Ferrera che agli Oscar 2024 calca il red carpet con un bob wavy e un trucco minimale ma molto luminoso.

Jodie Foster, un’eleganza da Oscar

Agli Oscar 2024 Jodie Foster porta la sua eleganza rigorosa con un taglio shag illuminato da un delicato gioco di meches biondo freddo e cenere. Interessante la scelta del rossetto color salmone che si accorda perfettamente con la sua carnagione.

Sandra Hüller, minimalismo estremo

Minimalismo anche per l’attrice tedesca Sandra Hüller che, se non fosse per il dettaglio dell’eyeliner con la coda verso l’alto, sarebbe davvero esasperato.

Anya Talylor-Joy nella sua nuvola fiabesca

Biondissima ed eterea, Anya Taylor-Joy sembra uscita da una fiaba. Fantastico il trucco che con quelle sfumature invisibili le allunga gli occhi all’inverosimile e le scava le guance in una raffinatezza estrema.

Charlize Theron

In questa parata di minimalismo non sorprende nemmeno il look di Charlize Theron che però appare un po’ in sottotono. Effetto del trucco o della luce?

Zendaya con il caschetto “all’italiana”

Dopo tanti soft beauty look, finalmente arriva lei che porta un po’ di intensità sul red carpet degli Oscar 2024. Caschetto movimentato da onde rotonde e boccoli delicati, e trucco elegante su cui spicca quel punto luce nell’angolo interno degli occhi.

Jennifer Lawrence con un beauty look tutta salute

È una Jennifer Lawrence baciata dal sole quella che calca il red carpet degli Oscar 2023. Eccola solare e abbronzata con il suo bel colorito ambrato che le dona un aspetto tutta salute.

Jessica Alba

Luminosa come una stella, Jessica Alba sfoggia un trucco sul marrone sapientemente dosato che ben si accorda con il fard color biscotto e il rossetto color ocra. I capelli color caramello si armonizzano perfettamente con il trucco.

Brittany Snow

Un look acqua e sapone per Brittany Snow tradito solo dalle lunghissime ciglia finte che le aprono lo sguardo. Interessante la scelta di portare la ricrescita scura sui capelli biondi, un chiaro segni dei tempi che stanno cambiando verso i capelli definiti “a bassa manutenzione”.