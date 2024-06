È crisi fra Francesca Pascale e Paola Turci? L'indiscrezione è lanciata da Dagospia. Alla cantante non sarebbe andata giù un'uscita dell'ex fidanzata di Berlusconi in occasione dell’intervista a “Belve” con Francesca Fagnani

Potrebbe essere arrivato ai titoli di coda il matrimonio fra Paola Turci e Francesca Pascale. L’indiscrezione arriva da Dagospia che riferisce di una crisi in atto tra la cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi. Nessun commento è ancora giunto da parte delle dirette interessate.

Un’altra “coppia scoppiata” nello showbiz?

A proposito della presunta rottura fra Turci e Pascale, il sito curato da Roberto D’Agostino elenca una serie di coppie scoppiate, in tempi più o meno recenti, nel mondo dello showbiz: da Francesco Totti- Ilary Blasi a Paolo Bonolis- Sonia Bruganelli, da Claudio Amendola–Francesca Neri fino al melodramma nazionale tutt’ora in atto Fedez- Chiara Ferragni. Segno, sottolinea “Dago”, che “felicità non fa rima con celebrità”.

Turci-Pascale verso il divorzio?

“Essì, dopo cinque anni, il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea. Signore, si scende! Massi’, anche i miracoli lesbo non durano mai”, scrive Dagospia che sottolinea come la crisi non sarebbe cosa dell’altro ieri me si trascinerebbe da tempo. “Da almeno un anno – si legge – l’entourage della coppia sussurra di ‘crisi’, ‘scazzi’, ‘allontanamenti’, litigi e ripicche“.

Francesca Pascale dalla Fagnani, uscita poco gradita alla Turci

Un recente contrasto nella coppia sarebbe esploso, sempre secondo il sito di D’agostino, dopo l’intervista concessa dell’ex compagna storica di Silvio Berlusconi a Francesca Fagnani a “Belve” su Rai2. “A ‘Belve’, il fuori onda del ‘corteggiamento’’ della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci”, fa notare Dagospia riferendosi alla frase, fra l’ironico e l’ammiccante, pronunciata a fine puntata l’ex compagna di Silvio Berlusconi alla giornalista: “Ma adesso ti posso corteggiare un po’?”.

Paola Turci e i video con l’attrice Valentina Dispari

Anche Paola Turci avrebbe indispettito la Pascale mostrando eccessiva complicità nei confronti della ventenne attrice Valentina Dispari in occasione dell’ottava edizione del Festival letterario “Procida Racconta”. “Il video postato su instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice valentina dispari – si legge su Dagospia – non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)”.