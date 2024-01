Paura di guidare, Penelope Cruz racconta il suo trauma

N onostante il ruolo in "Ferrari" Penelope Cruz confessa una gran paura di guidare: da bambina restò traumatizzata da un incidente

Le fiammanti “rosse” sono al centro dell’ultimo film cui ha preso parte, “Ferrari”, ma Penelope Cruz ha ammesso di recente di avere paura di guidare dopo aver assistito, da bambina, a un grave incidente: la sorella investita in pieno da un’auto. “È un grande trauma”, ha confessato la star 49enne a “Elle”.

La Cruz ricorda l’incidente: “Per me è stato un trauma”

L’attrice premio Oscar, cui “Elle” dedica la copertina di febbraio, ha ricordato la drammatica sequenza di quell’incidente, cui per fortuna la sorella è sopravvissuta: “Mia sorella è stata investita da un’auto davanti a me quando avevo otto o nove anni. Ricordo che indossava un cappotto rosso…”. La protagonista di “Vanilla Sky” parla della sorella minore, Monica Cruz, 46 anni, anche lei attrice e ballerina: molto somigliante alla sorella tanto che è stata scelta come sua controfigura durante le riprese di “Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare”. “Per me il tempo si è fermato – ha aggiunto la star -. È un grande trauma, perché l’ho vista perdere conoscenza”. Penelope ha spiegato che, mentre era in ospedale, si era sentita “insensibile” e ricorda di aver detto alla gente: “Oh, mia sorella è appena stata investita da un’auto”. Se assistesse ora a un episodio simile, ha osservato l’attrice, avrebbe un “attacco isterico”.

La Cruz: “Sono ipersensibile ai sentimenti degli altri”

Penelope ha inoltre affrontato il modo in cui vive le proprie emozioni, come “una danza avanti e indietro tra finzione e realtà” e di avere un’ipersensibilità quando si tratta dei sentimenti degli altri. Un’attitudine che si ritiene fortunata ad avere, anche se, quando si tratta di recitare, si rientra sempre in certi stereotipi. “Questo forse mi fa sentire o soffrire di più, è come un’ipersensibilità in ogni senso: visivamente, al suono, ai sentimenti delle persone” ha aggiunto la spagnola che ha parlato del lavoro su di sé fatto proprio per affrontare questo aspetto: “È stata una delle cose principali di cui mi occupo in terapia: come trovare un equilibrio in modo da poter continuare a sentire quelle cose senza farle mie.”

Cruz moglie di Enzo Ferrari nel film di Mann

Nel film di Michael Mann, Penelope Cruz interpreta il ruolo di Laura Ferrari, la moglie di Enzo Ferrari.

Nella pellicola, lei e il marito devono affrontare la perdita del figlio, Dino. Nel cast Adam Driver veste i panni dell’imprenditore automobilistico mentre Shailene Woodley interpreta la sua amante Lina Lardi, Patrick Dempsey è il pilota Piero Taruffi. Penelope ha rivelato di non essersi messa al volante di nessuna delle Ferrari rosse d’epoca durante le riprese proprio a causa della paura di guidare.