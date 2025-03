Re Carlo III è stato ricoverato in ospedale a causa di «effetti collaterali» legati alle cure per il cancro. E c’è apprensione per le sue condizioni di salute. Il sovrano 76enne – diventato re dopo la morte di Elisabetta II avvenuta l’8 settembre 2022 – è stato sottoposto ad accertamenti presso la London Clinic, quindi è tornato a Clarence House. Una fonte riportata dal Sun ha descritto l’episodio come «un piccolo ostacolo sul cammino» per la guarigione di Carlo IIII. Aggiungendo che il re sta «andando decisamente nella giusta direzione».

Buckingham Palace: «Effetti collaterali temporanei»

«A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro questa mattina, – ha dichiarato un portavoce di Buckingham Palace – il re ha riscontrato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale». Fonti reali hanno precisato che non saranno rilasciate ulteriori precisazioni sulla natura degli effetti collaterali.

Annullati gli impegni di Carlo per venerdì

Gli impegni previsti per venerdì sono stati annullati (avrebbe dovuto tenere quattro impegni pubblici a Birmingham). «Sua Maestà – precisa la nota – desidera inviare le sue scuse a tutti coloro che potrebbero essere stati arrecati disagio o delusi a causa di ciò».

Il ricovero in ospedale giovedì sera

Il Sun riporta che giovedì sera, al momento del ricovero, il sovrano si trovava a casa, a Clarence House. Fonti parlano di un sovrano in buona forma, che continua «lavorare ai documenti di Stato e a effettuare telefonate dal suo studio». Secondo quanto affermato dal palazzo, il personale ha trasportato Carlo III in ospedale in auto e non i servizi di emergenza. La regina Camilla non lo ha raggiunto in ospedale.

In programma una visita in Italia dal 7 al 10 aprile

Nell’immediato futuro, Buckingham Palace non prevede grandi cambiamenti nel programma di re Carlo, forse una riduzione dei suoi impegni pubblici. Da quanto trapela, se i medici confermeranno il ristabilimento delle sue condizioni di salute, il sovrano dovrebbe mantenere l’impegno del viaggio in Italia assieme a Camilla, programmato dal 7 al 10 aprile. Carlo III dovrebbe incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E potrebbe diventare, il 9 aprile, il ​​primo sovrano britannico a parlare davanti alle Camere riunite del parlamento italiano. Saltata l’ipotesi di un’udienza con papa Francesco a causa della convalescenza del pontefice dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite.

L’annuncio della malattia di Carlo nel febbraio 2024

La battaglia di Carlo contro il cancro è iniziata a gennaio del 2024: il mese successivo il re ha rivelato di aver bisogno di un intervento correttivo per un ingrossamento della prostata. Non ha tuttavia mai rivelato il tipo di cancro di cui soffre. L’anno scorso, in seguito alla diagnosi, il sovrano si è ritirato dall’incarico pubblico per 103 giorni: è tornato ad apparire in pubblico il 30 aprile dell’anno scorso. Il palazzo ha confermato a dicembre che il suo trattamento continuerà fino al 2025 e che la guarigione stava «muovendosi in una direzione positiva».