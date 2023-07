Quanto guadagna il principe Wiliam? Ecco il suo stipendio

I l principe William riceve una rendita annuale dal Ducato di Cornovaglia. Quest'anno l'erede al trono britannico ha percepito un reddito di quasi 6 milioni di sterline

Sembra paradossale me anche i reali hanno uno stipendio e, come i comuni mortali, devono fare i conti con entrate e uscite e budget familiare. William non fa eccezione. Certo le preoccupazioni economiche del principe non devono essere assillanti, se si pensa che quest’anno l’erede al trono britannico potrà contare su un reddito di quasi 6 milioni di sterline (oltre 7,5 milioni di dollari). Lo rivela il rapporto annuale della tenuta del Ducato di Cornovaglia.

Le rendite del Ducato di Cornovaglia

Il Ducato di Cornovaglia – che ha un valore di oltre 1 miliardo di sterline – è una delle proprietà terriere più grandi e antiche del Regno Unito: si estende su 23 contee in Inghilterra e Galles e comprende il campo da cricket Oval e 67.000 acri di Dartmoor. Fu creato nel 1337 da re Edoardo III per dare sostentamento a suo figlio ed erede, il principe Edoardo, noto come il Principe Nero. In seguito è sempre servito per garantire introiti agli eredi al trono britannico. Oggi destinatario di quella rendita è il principe William e, come tale, beneficia delle entrate del Ducato.

Il reddito stellare di William per il 2023-24

Il principe 41enne ha ereditato la tenuta in Cornovaglia dopo la morte di sua nonna, la defunta regina Elisabetta II, e l’ascesa al trono di suo padre, re Carlo III. Ora, ogni anno, ha diritto ai profitti in eccesso. Ma poiché il principe è diventato l’erede al trono a metà dell’anno finanziario, il reddito di quest’anno è solo una frazione di quello che avrebbe potuto guadagnare. Il Ducato ha generato profitti record di 24,05 milioni di sterline nel 2022-23, un balzo di circa il 4,5% rispetto ai 23,02 milioni di sterline dell’anno precedente. Significa che l’anno prossimo, anche se i profitti della tenuta ristagnassero, il futuro re d’Inghilterra potrebbe incassare oltre 30 milioni di dollari.

Quest’anno non verranno dettagliate entrate e uscite

Le cifre sugli introiti, che annualmente vengono diffuse, sono solitamente accompagnate da una relazione che descrive nel dettaglio sia le entrate che le spese relative al Ducato. Quest’anno, tuttavia, questo rapporto non sarà pubblicato. Kensington Palace, residenza reale e ufficio stampa del principe William e Kate Middleton, ha motivato la decisione con il fatto che lo scorso anno, in seguito alla morte della regina Elisabetta, è stato un anno di transizione. Una mossa che naturalmente ha suscitato critiche da parte del movimento repubblicano, che mira ad abolire la monarchia. Non è chiaro esattamente cosa farà il principe William con le entrate multimilionarie percepite quest’anno. Secondo il sito web ufficiale del Ducato di Cornovaglia, il denaro viene solitamente utilizzate per finanziare le attività pubbliche, private e di beneficenza del Duca e della sua famiglia.