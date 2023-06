Allarme a corte, William e Kate dormono in letti separati?

D opo l'incoronazione di Carlo III, i principi di Galles pare abbiano iniziato a dormire in due stanze separate: è davvero crisi tra loro? Il motivo sarebbe un altro...

Dormire in stanze diverse è una consuetudine se fai parte dell’alta aristocrazia britannica. Succedeva anche alla regina Elisabetta e al principe Filippo. Persino sul treno reale, che accompagna i Windsor nelle visite ufficiali, ci sono due cabine. Insomma, moglie e marito dal sangue blu sono soliti passare le notti divisi. Persino William e Kate avrebbero iniziato a dormire separati, addirittura in due stanze diverse, alimentando le voci su una loro possibile crisi. Il motivo, tuttavia, sarebbe ben diverso.

William e Kate passano le notti separati: crisi o tradizione?

Appaiono sempre affiatati, garbati, mai sopra le righe, impeccabili in ogni occasione. Con George, Charlotte e Louis, i loro tre figli, hanno costruito una famiglia meravigliosa, che ha conquistato i sudditi britannici e piace persino alla stampa locale.

Sono proprio i tabloid, tuttavia, ad aver alimentato pettegolezzi su una possibile crisi tra William e Kate. Davvero c'è lo zampino di Rose Hanbury? I diretti interessati sembrano non dare credito alle voci e da Buckingham Palace tutto tace. Ma allora, per quale motivo i principi di Galles dormono in due letti separati?

In seguito all'incoronazione di Carlo III, il principe William e la principessa Kate avrebbero iniziato a dormire in due letti diversi e in due stanze separate. Ma non sarebbe una crisi la causa di una decisione simile. Ebbene sì, perché William e Kate starebbero solo seguendo una tradizione di corte.

E se la regina Elisabetta, dormendo divisa dal marito, è riuscita a far durare il matrimonio per più di 70 anni, forse il segreto è proprio questo. Un po' di lontananza, magari la notte, fa bene alla coppia? Chissà se sarà di buon auspicio anche per William e Kate.

Stress e pressione, Kate ha difficoltà a dormire

Non è tutto: la principessa del Galles troverebbe maggior benessere a riposare sola, lontana dal marito. Lei stessa, infatti, ha dichiarato di avere difficoltà a dormire. Il motivo? Probabilmente lo stress e la pressione che si respira a palazzo. D'altronde, al di là dei tanti privilegi, si sa che far parte della famiglia reale non è propriamente un gioco da ragazzi...

Forse trascorrere le notti lontana dal marito la aiuterà a dormire più serenamente. Se poi cambiasse idea, c'è sempre la possibilità di condividere il letto con William, in una delle tante stanze che hanno a disposizione. Insomma, anche i sudditi più affezionati alla coppia possono dormire sonni tranquilli: tra il principe e la principessa del Galles non ci sarebbero problemi.