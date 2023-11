Re Carlo compie 75 anni, festa all’insegna della solidarietà

D ue giorni di festeggiamenti per Carlo di Inghilterra, che ha voluto ricordare il proprio impegno in favore delle persone più svantaggiate

Re Carlo compie 75 anni. I festeggiamenti per il sovrano britannico sono iniziati il 13 novembre – un giorno in anticipo rispetto alla sua data di nascita – presso l’elegante residenza personale di Carlo e Camilla, Highgrove House. Ventidue anni dopo il festeggiamenti di Elisabetta al Castello di Windsor per i 75 anni, è Re Carlo III a spegnere le 75 candeline in queste tenuta di campagna che ha ospitato musica dal vivo e un classico tè british con torta e pasticcini.

L’impegno di Carlo anche nel giorno del compleanno

Highgrove è una dimora immersa nella nella campagna del Gloucestershire, che riflette l’amore per la natura e il pollice verde di Carlo. Dall’acquisto della casa nel 1980, il figlio di Elisabetta II si è infatti impegnato a creare un vasto giardino gestito in modo biologico e sostenibile, aperto al pubblico tra aprile e ottobre. Dai prati più curati del Cottage Garden, all’idilliaco Wildflower Meadow, il sovrano ha voluto creare una straordinaria utopia naturale. Un contesto perfetto per ospitare la festa di compleanno del re che ha tagliato la torta con i coetanei invitati al party celebrato per omaggiare il suo impegno sul fronte della beneficenza e dell’aiuto ai più svantaggiati. L’evento, organizzato dalla Prince’s Foundation, ha previsto musica dal vivo e un tè pomeridiano con menu all’insegna della sostenibilità e dei prodotti locali.

Iniziative di solidarietà e festeggiamenti

Tra gli altri eventi sociali celebrativi, il figlio di Elisabetta II e Filippo svelerà oggi ufficialmente il grande Coronation Food Project – piano alimentare da 200 milioni di pasti – che coinvolgerà charity come the Felix Project e avrà la regia della Baronessa Casey e di Dame Martina Milburn. Un’iniziativa a cui il magazine “Big Issue”, dedicato alla vita dei “senza fissa dimora”, riserva questa settimana la copertina con un inedito ritratto di compleanno d’occasione.

Nel pomeriggio re Carlo riceverà poi a Buckingham Palace 400 infermieri e ostetriche in occasione del 75esimo anniversario del Servizio sanitario pubblico (Nhs). La giornata si concluderà con una cena privata a cui saranno presenti anche il principe William e Kate Middleton, ma non il figlio più giovane Harry e la moglie Meghan Markle.

Carlo III, il più anziano monarca a salire al trono

Carlo nacque a Buckingham Palace alle 21:14 del 14 novembre 1948. Primogenito della defunta regina Elisabetta II e del principe Filippo, Carlo è stato il sovrano britannico più anziano a salire sul trono: è stato incoronato l’8 settembre 2022, a 73 anni. Il record, precedentemente, era detenuto dal 1830 da Guglielmo IV che diventò re all’età di 64 anni. La più giovane monarca britannica all’inizio del suo regno fu Maria, regina di Scozia, che divenne regina a soli 6 giorni di età nel 1542. Il re più giovane fu Enrico VI, che aveva 8 mesi e 26 giorni al momento della sua ascesa al trono.

Perché Carlo ha due compleanni?

Carlo, come sua madre e molti monarchi prima di lui, in realtà festeggia due compleanni. Una tradizione che risale al 1748. Il primo reale a festeggiare due compleanni fu il lontano parente della regina, re Giorgio II, che desiderava organizzare una celebrazione in grande stile con tanto di sfarzosa parata pubblica. Essendo nato di novembre – come Re Carlo – il sovrano ritenne che il meteo non sarebbe stato clemente, pertanto organizzò sontuosi festeggiamenti anche in estate. Questo evento estivo è rimasto in vigore, cosicché i reali britannici vengono celebrati anche in occasione di Trooping the Colour (noto anche come King’s Birthday Parade), una cerimonia con protagonisti i reggimenti del Commonwealth e del British Army. Re Carlo ha celebrato la sua prima parata Trooping the Colour il 17 giugno di quest’anno.