Ricky Martin divorzia da Jwan Yosef, l’annuncio della rottura

L 'addio comunicato attraverso una nota congiunta sui rispettivi canali social. La coppia ha due figli di 4 e 3 anni

Ricky Martin e Jwan Yosef divorziano dopo quasi sei anni di matrimonio. “Da tempo abbiamo pensato di trasformare la nostra relazione, ed è dopo un’attenta riflessione che abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli, preservando e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi”, scrive la coppia in una nota congiunta diffusa in anteprima dalla rivista People.

Nel segno della continuità per amore dei figli

Un rapporto che non si esaurirà con la separazione, ma che nelle intenzioni proseguirà in pace e armonia per il bene dei due figli piccoli della coppia. “Il nostro più grande desiderio – si legge – è ora quello di continuare ad avere una sana dinamica familiare e una relazione centrata sulla nostra genuina amicizia mentre continuiamo l’educazione congiunta dei nostri figli”.

“Come sempre – termina il comunicato diffuso anche sui rispettivi social di Martin e Yosef – siamo grati per tutto l’amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo in completa pace e tranquillità mentre iniziamo a coltivare questo nuovo capitolo della nostra vita”.

Martin-Yosef, l’inizio della relazione

Ricky Martin, 51 anni, e Jwan Yosef, 38, si sono conosciuti nel 2015. È stata la popstar portoricana, autore di successi quali “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “La copa de la vida” a contattare l’artista svedese di origine siriana dopo aver visto i suoi dipinti sui social.

La curiosa proposta di matrimonio e le nozze

Nel 2016 il fidanzamento, e poco dopo la proposta di matrimonio. Curioso, in proposito, l’aneddoto raccontato da Martin in diretta tv nello show di Ellen DeGeneres: “Mi sono inginocchiato e ho tirato fuori questa piccola scatola di metallo. Ma invece di chiedere: ‘Mi vuoi sposare?’, gli ho detto: ‘Ti ho preso qualcosa, voglio passare la mia vita con te’. Lui mi guardava come a chiedermi: ‘Qual è la domanda?’. Allora gliel’ho detto: ‘Mi vuoi sposare?’. È stato bellissimo, ha risposto sì”.

Le nozze a inizio 2018, con una cerimonia riservatissima. “Sono un marito. Ci siamo scambiati i voti, abbiamo giurato tutto e abbiamo firmato i documenti che dovevamo firmare, accordi prematrimoniali e tutto il resto”, rivelò poco dopo Martin durante un’intervista a E!News.

I figli della coppia

Nel 2018 Ricky Martin era già padre dei gemelli Matteo e Valentino, oggi 14enni. Con Yosef ha avuto altri due figli: Lucia, nata nel 2018 e Renn di 3 anni, entrambi grazie a maternità surrogata.

I prossimi impegni professionali

Il divorzio non impedirà agli ex di proseguire nei loro rispettivi progetti di lavoro. Ottenuti svariati riconoscimenti per le sue opere d’arte, Yosef ha aperto quest’anno un nuovo studio a Los Angeles. Martin farà parte del cast di “Palm Royale”, una nuova commedia in costume in uscita su Apple TV+. Sarà inoltre impegnato sul palco del “The Trilogy Tour”, in giro per il nord-America, insieme ai co-headliner Pitbull ed Enrique Iglesias.