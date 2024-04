Rose Villain, false foto di nudo sul web: “È  deepfake, una violenza”

R ose Villain denuncia la presenza sul web di fotografie false, realizzate con l'intelligenza artificiale, in cui compare senza veli

Rose Villain vittima di deepfake. La cantante ha denunciato su Instagram che stanno circolando sul web alcune foto, realizzate con l’intelligenza artificiale, che la ritraggono nuda. Si tratta di immagini false, create da qualche mente bacata che, attraverso l’AI, ha associato il volto dell’artista a foto hard. La rapper ha comunque voluto denunciare con forza l’accaduto nelle sue stories: “La cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata”.

Rose Villain: “Questa cosa mi fa sentire violata”

“Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake – ha scritto la cantante su Instagram -. Ma comunque la cosa mi mette a disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo.”

Il pensiero di Rose Villain verso chi non sa proteggersi

Creare e diffondere deepfake è gravissimo e rientra nella sfera della violenza online e del revenge porn. La cantante di “Click Booom!” ha approfittato di questa circostanza per sollevare un problema che affligge molte persone, soprattutto ragazze che potrebbero sentirsi ferite profondamente da una manipolazione così vile. “È una violenza a tutti gli effetti – scrive Rose Villain – e il problema è che queste cose succedono anche a persone fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come possono e devono fare.”

Dopo il messaggio in cui denuncia le sue foto nuda create con l’intelligenza artificiale e diffuse in rete, Rose Villain ha postato una seconda storia con un collage che riprende diversi titoli di articoli di testate giornalistiche americane che parlano di deepfake e revenge porn.

Il pericoloso fenomeno dei deepfake

Il fenomeno di cui è stata vittima Rose Villain è proprio il deepfake. Si tratta di una tecnica basata sull’intelligenza artificiale in grado di rielaborare foto (o video) reali, modificandole e adattandole a un contesto diverso da quello originario tramite sofisticati algoritmi. Un processo che nei casi più innocui viene utilizzato a fini di satira, ma che può diventare un’arma per il revenge porn, andando a ledere la dignità e la privacy di una persona. Il deepfake può essere usato anche per creare fake news, bufale e truffe di vario genere, poiché l’utente difficilmente riesce a distinguere l’immagine realistica da un fake.

Intanto il nuovo album di Rose Villain, “Radio Sakura”, è da settimane stabile nella top 3 dei più venduti. La cantante, che aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, ha i programma numerosi concerti a partire dal prossimo giugno. Ecco le date.

DATE OUTDOOR

1 giugno – LIVORNO – Straborgo

15 giugno – RIESE PIO X (TV) – Avis Live Music

4 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

7 Luglio – CAMERINO (MC) – Phoenix Festival

10 luglio – AREZZO – Men/Go Music Fest

21 luglio – SARZANA (SP) – Moonland

29 luglio – UDINE – Udinestate

14 agosto – ARBATAX (NU) – Arabax Music Festival

23 Agosto – BELLARIA-IGEA MARINA (RN) – Beky Bay

7 Settembre – BRESCIA – Epicentro Music Festival

DATE INDOOR

17 ottobre – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre – PADOVA – Hall

25 ottobre – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre – MILANO – Fabrique