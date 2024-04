Shannen Doherty: “Morirò prima di mamma, vendo tutto e viaggio con lei”

L a star di Beverly Hills, 90210 combatte una battaglia contro il cancro. Ora ha deciso di disfarsi di alcuni beni per regalare a sua madre nuovi ricordi insieme

Da quando ha iniziato la sua battaglia contro il cancro, Shannen Doherty non perde occasione per condividere con i fan i suoi pensieri e quelle che lei ritiene le sue ultime azioni. La Brenda Walsh della serie tv Beverly Hills, 90210 ha adesso commosso tutti i suoi follower spiegando che il suo più grande timore è che sua madre soffra troppo vedendola morire prima di lei. Per questo ha deciso di renderle le cose più lievi.

Shannen Doherty, che ha 52 anni, parlando nel suo podcast Let’s Be Clear Monday, ha rivelato che sta regalando e vendendo gli oggetti che ha accumulato nel corso della sua vita e conservato in un deposito. Ha spiegato che lo sta facendo perché vuole rendere le cose più facili per sua madre, Rosa Doherty, nel caso in cui dovesse morire prima di lei a causa del suo tumore al quarto stadio.

“Per mamma sarà dura vedermi morire”

“La mia priorità in questo momento è mia madre, so che sarà dura per lei se morirò prima io”, ha detto l’attrice. Ha aggiunto: “Poiché sarà molto dura per lei, voglio che le altre cose siano più facili. Non voglio che abbia un sacco di cose da affrontare. Non voglio che abbia quattro magazzini pieni di mobili”.

Quanto al disfarsi di tutte le cose accumulate, Shannen Doherty ha spiegato di avere scoperto che non è così doloroso come pensava. “Sembra che tu stia rinunciando a qualcosa che era molto speciale e importante per te. Ma sai che è la cosa giusta da fare e che ti darà un senso di pace e di calma. Perché stai aiutando le persone che lasci ad avere una transizione più pulita e più semplice”, ha detto.

L’attrice, nata a Memphis, nel Tennessee, ha aggiunto che sa che “non sarà mai facile per le persone nella mia vita, ma forse quello che sto facendo è più una questione di tranquillità per me stessa”.

Shannen Doherty, la passione per l’antiquariato

Ma che cosa c’era nei magazzini che Shannen Doherty sta svuotando? L’attrice ha spiegato di avere sempre nutrito una passione per lo shopping di antiquariato. Possiede, dunque, una vasta collezione di mobili. Lasciarli languire in un magazzino l’ha sempre resa triste.

“A me non piace e agli altri non piace, e ne ho davvero bisogno?”, ha detto, “devo avere tre tavoli da pranzo? La risposta è no, nessuno di noi ha davvero bisogno di tutte le cose che ha, e tutti noi potremmo ridimensionarci un po’ e non diventare accumulatori, cosa che stavo facendo con tutti i miei mobili”.

Shannen Doherty e il valore dei ricordi

La star di Streghe ha poi aggiunto di avere deciso di vendere alcuni oggetti per raccogliere fondi per viaggiare con sua madre. “È solo roba”, ha detto. “non ne ho bisogno, non mi dà molta gioia, ma ciò che mi dà gioia è portare mia madre nei posti in cui ha sempre desiderato andare. Posso costruire ricordi diversi, posso costruire ricordi con le persone che amo”.

Con i mobili venduti, Doherty finanzierà i viaggi con sua madre. “Posso portarla in vacanza perché ho tutti questi soldi extra e non ho intenzione di usare i soldi con i quali ho deciso di garantire che tutti coloro che nella mia vita si sono presi cura di me, stiano bene una volta che sarò morta. I ricordi vividi sono le cose che contano di più, non i tuoi beni, non quello che hai”.