«C’è un vuoto nel mio petto e non riesco a respirare. Manca una parte di me anche se so esattamente cosa mi diresti in questo momento». Lo aveva scritto sui social, subito dopo la morte di Shannen Doherty, l’attrice Holly Marie Combs, più conosciuta come la Piper della serie tv Streghe. E adesso l’amica della Brenda Walsh di Beverly Hills 902010 è tornata a parlare della sua ex collega con una rivelazione che ha fatto venire la pelle d’oca ai fan.

Il patto tra Streghe

«Shannen aveva promesso di farmi visita, ma pensavo che all’inizio si sarebbe occupata di qualcun altro», ha scritto Holly Marie Combs definendo Shannen Doherty come «la mia roccia». A dieci giorni di distanza dalla scomparsa dell’attrice, morta sabato 13 luglio 2024, la star di Streghe sostiene, dunque, di avere ricevuto una visita dall’aldilà.

Non solo: Shannen Doherty le avrebbe inviato un messaggio facendo sparire una foto che Holly aveva tra i suoi ricordi. «Ho passato tutto il giorno a cercarla e le ho trovate quasi tutte tranne quella», ha spiegato l’attrice.

Shannen Doherty: la battaglia per la vita

Insomma, Piper è convinta che Prue della serie tv Streghe sia tornata e le abbia nascosto o portato via una foto. Il dolore per la sua scomparsa è ancora grande, anche se lei sa che «il tuo spirito eterno vivrà in me e nei miei figli che hai amato come tuoi. Cammineranno con il tuo senso dello scopo e del tuo orgoglio. Saranno veritieri e lotteranno per il giusto. Qualsiasi cosa accada».

Al momento della morte, Shannen Doherty aveva vicino a sé le persone più care e il suo amato cane Bowie. Sapeva di dover morire da quando aveva scoperto di avere un terribile tumore, ma fino all’ultimo ha sperato di farcela. «Non voglio morire. Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Non ho finito», aveva spiegato al settimanale americano People un anno fa.

Il divorzio prima di morire

Subito prima di andarsene, l’attrice ha divorziato da Kurt Iswarienko, che aveva sposato nell’ottobre del 2011 e dal quale si era separata nell’aprile del 2023 dopo avere scoperto un tradimento. Di recente, la star aveva rivelato che il suo ex marito stava allungando i tempi della causa di divorzio «nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di pagarmi gli alimenti». E adesso tutti si chiedono che cosa succederà del patrimonio dell’attrice.

Il patrimonio di Shannen Doherty

Secondo quanto riporta il giornale tedesco Bild, Shannen Doherty ha guadagnato 2,2 milioni di dollari per il suo ruolo nella serie tv Beverly Hills, 90210 e 4,9 milioni per tre stagioni della serie Streghe. Tanti altri soldi erano arrivati da lavori nel campo della pubblicità.

Tuttavia, dopo che si è ammalata, ha dovuto sopportare spese pesanti, oltre a vedere ridursi le offerte di lavoro. Pare che al momento della morte avesse in banca 251 mila dollari, oltre a azioni e obbligazioni per 1,8 milioni e immobili per un valore di tre milioni. La maggior parte del patrimonio andrà probabilmente proprio a sua madre Rosa, 76 anni, e suo fratello Sean, 56 anni, che è padre di sette figli.