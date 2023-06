Simone Biles, la regina della ginnastica torna dopo il blackout

D opo due anni di stop, torna in pedana la superstar della ginnastica Simone Biles, una delle atlete più forti di sempre

Ritorno alle competizioni per Simone Biles. La regina della ginnastica, 26 anni, tornerà in pedana all'US Classic di Chicago all'inizio di agosto. È dalle Olimpiadi di Tokyo del 2020 che l'americana - considerata una delle più forti di sempre nel suo sport - non partecipava a una competizione. Ancora nessuna certezza sull'eventuale partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Lo stop di Simone Biles a Tokyo 2020

A Tokyo 2020 Simone Biles si ritirò a sorpresa da diverse finali individuali per concentrarsi sulla sua salute mentale, di cui parlò apertamente. Tornò in pedana solo l'ultimo giorno per guadagnare il bronzo alla trave, la sua settima medaglia olimpica in carriera. A Tokyo 2020, vinse anche l'argento a squadre insieme alle compagne Sunisa Lee, Grace Mc Callum e Jordan Chiles.

"Sentirsi il peso del mondo sulle spalle"

"Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere", aveva detto detto l'americana scrivendo su Instagram di sentirsi "il peso del mondo sulle spalle".

Simone Biles, la ginnasta perfetta

La Biles, diventata famosa nel 2013 vincendo due ori mondiali a soli 16 anni, è una ginnasta fuori dal comune. Alta 1,42 cm, unisce grande potenza e capacità atletiche straordinarie, oltre a personalità e creatività.

Simone Biles con Joe Biden

Il rientro di Simone Biles all'US Classic

L'US Classic è uno degli eventi principali del calendario annuale di USA Gymnastics e in genere serve come una sorta di riscaldamento per i campionati nazionali, quest'anno in programma per la fine di agosto a San Jose. È stata la USA Gymnastics ad annunciare che la campionessa olimpica del 2016 parteciperà all'evento, fissato per il 5 agosto alla NOW Arena di Hoffman Estates. La Biles sarà affiancato alla US Classic dalla campionessa olimpica del 2020 Sunisa Lee.

Il matrimonio con Jonathan Owen

Simone Biles con il marito Jonathan Owens

Anche senza partecipare a gare, per Simone Biles gli ultimi due anni sono stati molto intensi. Dopo il suo tour post-olimpico del 2021, la scorsa primavera ha sposato il giocatore della NFL Jonathan Owens - ora difensore dei Green Bay Packers. Dopo le clamorose dichiarazioni a Tokyo, la 26enne è diventata un punto di riferimento per tutti gli atleti che si trovano a voler proteggere la loro salute mentale. In questo periodo di fermo agonistico, Simone Biles ha mantenuto attivi i suoi canali social, ma ha preferito postare contenuti riguardanti la sua vita personale, non la ginnastica. Con il ritorno all'US Classic, i fan della pluripremiata Biles sperano che si possa aprire un nuovo ciclo di vittorie entusiasmanti per quella che era diventata l'atleta simbolo a stelle e strisce.