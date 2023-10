Simone Biles torna leggenda: il salto impossibile

A i mondiali di ginnastica artistica di Anversa, Simone Biles ha eseguito lo Yurchenko doppio carpio, un salto fin qui riservato ai soli uomini

Simone Biles torna sull’Olimpo della ginnastica artistica grazie a un salto “impossibile” eseguito al volteggio ai mondiali di ginnastica artistica di Anversa. La campionessa americana, dopo il ritiro dalle gare dei Giochi di Tokyo per un blocco psicologico, ha stupito tutti nelle qualificazioni del torneo iridato con uno strepitoso “Yurchenko doppio carpiato”, un salto azzardato fino a oggi soltanto dagli atleti uomini.

Ora il salto prenderà il suo nome

Il salto della Biles ha ottenuto l’incredibile punteggio di 15.266, per un totale di 58.865 punti alla fine dei quattro attrezzi. Essendo l’unica donna capace di realizzarlo, da oggi questo salto prodigioso prenderà il nome della ginnasta 26enne. Con 25 medaglie mondiali e sette medaglie olimpiche, Biles è l’atleta americana più anziana a competere ai mondiali. Ora ha cinque esercizi che portano il suo nome: due al corpo libero, due al volteggio e una alla trave.

Simone Biles: “A chi guardava se ce l’avrei fatta…!

Dopo l’esercizio da leggenda eseguito ad Anversa”, Simone Biles ha postato questo messaggio sulle sue stories Instagram: “A tutti quelli che guardavano solo per vedere se ce l’avrei fatta: CE L’HO FATTA”. .

La gioia del coach di Simone Biles

“Ce l’ha fatta! Questo è tutto quello che posso dire”, ha esultato il suo allenatore, il francese Laurent Landi. “Le persone, spero, si rendono conto che questa potrebbe essere l’unica volta nella loro vita in cui hanno visto un salto come questo eseguito da una ginnasta donna”, ha aggiunto.

Il ritiro della Biles ai Giochi olimpici di Tokyo

Simone Biles si era messa in pausa dalle gare dopo i Giochi olimpici di Tokyo 2021, dove portò a casa “solo” un argento nella gara a squadre e un bronzo alla trave. In una storica conferenza stampa aveva annunciato che si sarebbe fermata per concentrarsi sul proprio stato mentale. Aveva spiegato che stava lottando contro quelli che definì “twisties”, dei blocchi mentali temporanei a causa dei quali i ginnasti perdono la percezione di dove si trovano nell’aria, con il rischio di infortuni quando atterrano.

Rientro col botto lo scorso agosto

All’inizio di agosto, la star della ginnastica americana – reduce da due anni di stop – era tornata alle gare mostrando di non aver perso nulla del suo incontenibile talento. Aveva vinto facilmente la US Classic, registrando un punteggio di 59.100, ben cinque punti davanti a Leanne Wong. La Biles aveva ottenuto il punteggio più alto in tre delle quattro gare a cui ha preso parte. Quindi è seguito il record di otto titoli

statunitensi ai campionati nazionali.

Prossimo obiettivo, l’Olimpiade di Parigi ’24

La Biles si prepara a battere un altro primato ad Anversa diventando la prima americana a partecipare a sei campionati del mondo. Proprio nella città fiamminga, Simone Biles dieci anni fa cominciò la sua inarrestabile corsa verso la vatta della ginnastica artistica, vincendo quattro medaglie, di cui due d’oro. Poi il totale di titoli mondiali vinti dalla statunitense è salito fino a 19. Nel mirino della ginnasta Usa, l’Olimpiade di Parigi ’24, dove la già quattro volte campionessa olimpica vorrebbe fare incetta di titoli buttandosi definitivamente alle spalle la dolorosa esperienza di Tokyo.