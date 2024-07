«Provo a fare sport e diete, ma a 50 anni il grosso l’ho fatto e posso anche fregarmene». Sono le parole di Sonia Bruganelli, da qualche tempo opinionista nei reality show ed ex moglie di Paolo Bonolis. Intervistata in un podcast, la Bruganelli ha parlato del suo rapporto con il corpo, lanciando anche qualche frecciatina a chi mente sul proprio fisico.

Sonia Bruganelli e il rapporto con il corpo

In una puntata del podcast Focaccia e Cappuccino, condotto da Luisa Orizio, Sonia Bruganelli ha raccontato di avere trovato un equilibrio con il suo fisico. Da poco 50enne, l’opinionista del Grande Fratello prima e dell’Isola dei Famosi poi ha spiegato cosa fa per mantenersi in forma, senza però farne una malattia. «Provo a mangiare meglio, fare sport, mantenermi. Se ce la faccio bene, se no c’è anche la vita… ci sono gli aperitivi, ci sono gli amici, e a 50 anni il grosso della mia vita professionale l’ho fatto e posso serenamente fregarmene».

Il condizionamento della televisione

Per anni Sonia Bruganelli è stata dietro le telecamere, alla ricerca di talenti con la sua agenzia. Da quando, però, il suo volto è apparso nel piccolo schermo qualcosa nella vita dell’imprenditrice è cambiato. Per sua stessa ammissione, vedersi in tv restituisce un’immagine diversa da quella dello specchio. «Andando in video noti delle imperfezioni, perché il video è terribile anche con le belle luci. Innanzitutto ti regala cinque chili. Poi si nota davvero tutto». Probabilmente per questo Sonia Bruganelli si è sottoposta a un’operazione alle palpebre e poi all’intervento di rimozione di un neo sul viso.

La frecciatina alle altre donne

Nel corso dell’intervista, l’opinionista ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alle altre donne del mondo dello spettacolo. «Sento tanta gente dire ‘sono magra ma mangio‘. Sfatiamo questa cosa perché non è vero», sottolineando che lei all’aperitivo non può proprio rinunciare.

L’accettazione dell’imperfezione

Sempre rimanendo in tema, la Bruganelli ha fornito qualche dettaglio sulla rimozione del neo sul viso fatta a febbraio di quest’anno. «Tante cose abbiamo paura di fare, poi dopo le fai e ti dici: ‘Ma era così semplice’. Il neo è stata una delle cose più facili da fare». L’imprenditrice ha quindi superato una delle sue paure e accettato le imperfezioni: «L’ho tolto e mi hanno detto che poteva rimanere il segno. Quando sono andata dal dermatologo mi ha detto: ‘Guarda se vuoi anche questo puntino marrone che è rimasto lo togliamo’. Ho risposto di no perché mi piace mantenere questa macchiettina».