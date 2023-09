Tananai, annuncio a sorpresa: “Mi fermo, ho bisogno di capire”

" Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni", dice Tananai in un video pubblicato su Instagram. Ma per il cantante di "Tango" è solo un arrivederci

Pausa di riflessione per Tananai. Dopo due anni vissuti intensamente, fra eventi e concerti live, l’artista milanese – che ha appena concluso il suo tour – ha deciso di prendersi un periodo di stop. È stato lo stesso cantante a darne l’annuncio via social.

Tananai, una carriera in continua ascesa

Dalla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2021 fino all’exploit del Festival 2023, la carriera di Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, è stata costantemente in ascesa. Diciannove dischi di platino e uno d’oro, per questo artista diventato in breve tempo uno dei protagonisti più amati del pop italiano. Lunedì 25 settembre, per il Roma Summer Fest, Tananai ha chiuso nella Capitale il suo tour sempre sold out, partito dopo lo scorso festival di Sanremo, dove si è classificato quinto con “Tango”, una canzone che parla di una storia d’amore nel contesto della guerra fra Russia e Ucraina.

Il debito di Tananai verso la “famiglia” dei fan

Tananai ha spiegato in un video pubblicato su Instagram il bisogno di fermarsi per fare un bilancio di quanto accaduto in questi due anni e per poter chiarire a se stesso in quale direzione artistica proseguire il suo percorso: il suo obiettivo, ripartire con nuove idee e voglia di dire qualcosa che valga la pena di essere ascoltata dai suoi fan: una “famiglia” che il cantante non finisce di ringraziare per il supporto che gli ha sempre dimostrato.

“Ho bisogno di tornare in studio”

Appena concluso il suo tour, Tananai ha dato la notizia del temporaneo stop, che avrà fatto rimanere male qualche fan, ma che – ha precisato il cantante – è un arrivederci.

“Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni, – dice Tananai nel video – per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e senso di essere ascoltata perché ce lo meritiamo, siamo una bella famiglia e quindi le cose vanno fatte con cura. Ci vediamo presto”.

Le testimonianze di affetto dei fan

Molti i commenti di affetto dei fan a commentare il video del loro beniamino: “Non basteranno mai le parole per ringraziarti per tutto ciò che mi hai permesso di vivere quest’anno”, scrive una fan; un’altra: “Quando sarai pronto noi ti aspettiamo, sempre qui”. E ancora: “Sei stato proprio tanto bravo. In ogni cosa! Lo dimostra tutta questa grande famiglia che ti supporta”.