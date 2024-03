L 'attrice e modella americana ha svelato i passaggi che l'hanno portata a scoprire di avere un cancro al seno e dover essere sottoposta a una doppia mastectomia

Olivia Munn ha il cancro a entrambi i seni e ha subito una doppia mastectomia. A svelarlo è stata la stessa attrice e modella americana attraverso un post su Instagram. La 43enne e star di serie televisive come “The Newsroom” e film come “X-Men: Apocalypse” ha spiegato passo dopo passo il percorso affrontato per arrivare alla diagnosi e come si sta curando, ormai da molti mesi.

I test genetici per il cancro

Nel febbraio 2023 la Munn ha deciso di sottoporsi a un test genetico in grado di individuare ben 90 diversi geni del cancro. È una pratica sempre più diffusa che comporta la valutazione di vari fattori, tra cui la storia genetica, lo stile di vita e la storia riproduttiva, per stimare il rischio di una donna di sviluppare un cancro invasivo al seno nei successivi cinque anni e fino all’età di 90 anni. “Sono risultata negativa a tutti, incluso il BRCA (unità ereditarie che possono essere responsabili della predisposizione a tumori della mammella e dell’ovaio, ndr)”, ha spiegato l’attrice. Nello stesso periodo si è anche sottoposta a una mammografia che non ha evidenziato problemi.

La diagnosi di cancro al seno

Nonostante i risultati dei test genetici e della mammografia, poco dopo Olivia Munn ha ricevuto una diagnosi terribile. “Solo due mesi dopo – ha scritto ancora su Instagram – mi è stato diagnosticato il cancro”. La modella ha poi continuato: “Negli ultimi dieci mesi ho subito quattro operazioni, ho passato così tanto tempo a letto che ho perso il conto, ho imparato tanto sul cancro, sulle terapie ormonali, sui trattamenti contro il cancro”. La Munn ha condiviso con i fan alcune foto che la ritraggono in ospedale e un video in cui piange abbracciata alla sua dottoressa. “Ho tenuto privata la diagnosi, la preoccupazione, la convalescenza, l’antidolorifico e i camici di carta – ha ammesso -. Avevo bisogno di riprendere fiato e superare alcune delle parti più difficili prima di condividere”.

Il ringraziamento alla sua dottoressa

Sempre attraverso Instagram, la modella ha speso parole di affetto e ringraziamento per la sua ginecologa, la dottoressa Thais Aliabadi, che la sta seguendo in questa battaglia. “Un tumore aggressivo e che si evolve rapidamente”, ha scritto, che l’ha costretta a una doppia mastectomia. Nonostante questo, la Munn ha sottolineato di sentirsi fortunata, perché ha scoperto la malattia per tempo. “Vorrei succedesse lo stesso a tutte le donne”, ha detto, invitando tutte alla prevenzione. Munn ha raccomandato alle sue fan di chiedere al proprio ginecologo di effettuare il calcolo del fattore di rischio: “Se viene evidenziato che è superiore al 20% allora significa che a partire dai 30 anni è necessario un controllo annuo“.

Le dolci parole per il compagno

Nel lungo post non poteva mancare un pensiero per il compagno, il comico John Mulaney, con cui ha una relazione dal 2021 e da cui ha avuto un figlio. “Grazie per tutte le notti che hai trascorso facendo ricerche sulle operazioni, sulle cure e sugli effetti collaterali che dovevo aspettarmi – ha scritto -. Per esserci stato a ogni operazione e quando mi sono svegliata, per lasciare sempre sul tavolino una foto di Malcolm così che fosse la prima cosa che avrei visto appena avrei riaperto gli occhi”.