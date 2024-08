Manca ormai meno di un mese alla Mostra del cinema di Venezia numero 81 e già è attesa per le star che sfileranno sul red carpet. E saranno davvero tante: quest’anno è previsto un parterre di stelle italiane e internazionali da fare invidia a tutti i festival passati.

Angelina Jolie e Lady Gaga

Sul Lido di Venezia sbarcheranno star come Angelina Jolie, che vedremo nei panni di Maria Callas affiancata da Pierfrancesco Favino nel film sulla famosa soprano diretto da Pedro Larraìn. Ma è attesa anche Lady Gaga, che dovrebbe arrivare insieme a Joaquin Phoenix per presentare il seguito di The Joker: Follie À Deux, dove lei è Harley Queen e lui l’acerrimo nemico di Batman.

Venezia 2024: Tim Burton e Monica Bellucci

Sul red carpet vedremo sfilare anche Tim Burton e Monica Bellucci, che ormai fanno coppia fissa da più di un anno. Tanto che lei ha anche affermato pubblicamente: «L’amore a sessant’anni è un incontro di anime». Alla Mostra del cinema di Venezia il regista presenta il suo ultimo film, Beetlejuice Beetlejuice, con Michael Keaton, Winona Ryder e, ovviamente, Monica Bellucci.

Brad Pitt e George Clooney

Attesissimi anche i due amici più amici di sempre: Brad Pitt e George Clooney, che arriveranno per presentare il film Wolfs. Probabilmente saranno accompagnati dalle rispettive compagne: George arriverà con sua moglie Amal Alamuddin, e Brad con la fidanzata Ines De Ramon. Anche se i fan sono tutti lì a chiedersi: l’attore eviterà di incontrare la sua ex moglie, Angelina Jolie, anche lei presente al Festival e forse accompagnata da qualcuno dei loro figli?

Venezia 2024: Nicole Kidman e Antonio Banderas

Se pensavate che la lista fosse finita, non lo è affatto. Tra le star che vedremo sfilare sul tappeto rosso ci sono anche Nicole Kidman e Antonio Banderas, che arriveranno per la premiere del film Babygirl, dove lei interpreta una donna d’affari che si innamora di un suo giovane assistente. Ma sarà un amore molto, molto pericoloso. Un film destinato a fare discutere, anche per le scene hot che vedono protagonista l’attrice.

Tilda Swinton e Julianne Moore

E che dire di Tilda Swinton e Julianne Moore? Anche loro sbarcheranno sul Lido. Sono, infatti, protagoniste del film The room next door di Pedro Almodóvar. Ci sarà anche Daniel Craig, che ha recitato con Luca Guadagnino nel film Queer.

Venezia 2024: le star italiane

Tra gli altri italiani, vedremo Alessandro Borghi e Gabriel Montesi, protagonisti del film Campo di battaglia di Gianni Amelio; Toni Servillo ed Elio Germano, che arriveranno per presentare Iddu, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Inoltre, Pietro Castellitto, Barbara Ronchi e Denise Capezza per il film Diva Futura di Giulia Steigerwalt.