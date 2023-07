Voci sulla presunta malattia, Wanda Nara si sfoga sui social

W anda Nara torna su Instagram dopo i rumors trapelati sul suo stato di salute: "Sono a casa, aspetto altri esami"

Dopo alcuni giorni di assenza dai social, Wanda Nara ricompare su Instagram e fornisce alcuni dettagli sul suo stato di salute. In un lungo post, l’imprenditrice e showgirl se la prende con i media argentini che hanno ipotizzato una leucemia: “Da loro diagnosi che nemmeno io avevo”. “Sono a casa in attesa di ulteriori esami, avrei voluto parlarne con i miei figli”, scrive la conduttrice di MasterChef Argentina che mercoledì scorso è stata ricoverata in ospedale a Buenos Aires in seguito a forti dolori addominali. Il post della moglie di Mauro Icardi è stato accolto da migliaia di like e messaggi di auguri.

Gli accertamenti in ospedale

“Mercoledì ho deciso da sola di fare un’analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una volta all’anno. – scrive Wanda Nara -. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare con altri controlli che sono andati bene. Giovedì, sempre da sola, ho lasciato quella clinica per fare ulteriori approfondimenti in un centro specializzato. L’ho fatto cercando di ottenere maggiori informazioni rispetto ai risultati iniziali”, racconta la procuratrice nel suo post, che ha accompagnato con un selfie scattato in macchina.

“Avrei informato i miei figli a tempo debito”

“Come tutte le madri, ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figli. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata. Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stesso non avevo. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dalle prime analisi. I miei figli lo hanno sempre scoperto da me, ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e analisi alla mano; e soprattutto con i miei tempi”, ha aggiunto riferendosi alla conferma di una presunta diagnosi che il giornalista Jorge Lanata ha dato durante il suo programma radiofonico a Radio Mitre.

I ringraziamenti alla famiglia

“Ringrazio la mia famiglia, ogni amico e ognuno di voi per avermi mostrato l’amore che avete per me. Sono già a casa, in attesa di ulteriori esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Manterrò la mia privacy, soprattutto per proteggere i miei figli”, ha concluso Wanda.

L’ultima apparizione pubblica di Wanda Nara

L’ultima apparizione pubblica dell’imprenditrice e conduttrice è stata domenica 9 luglio in occasione della cerimonia dei premi “Martin Fierro”, i riconoscimenti per la tv consegnati dalla Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas. Tre giorni dopo è stata ricoverata presso l’ospedale Los Arcos e sul suo stato di salute sono circolate soltanto indiscrezioni, nessuna nota ufficiale.

La vicinanza del marito Mauro Icardi

La ristretta cerchia familiare dell’imprenditrice ha preferito nei giorni scorsi mantenere il più stretto riserbo sulle condizione della congiunta. Soltanto il marito Mauro Icardi ha pubblicato su Instagram, domenica, una serie di foto che ho ritraevano con con la moglie alla cena per i premi Martin Fierro, accompagnando le immagini con le emoji di un cuore e di una leonessa. Lunedì ha condiviso nelle sue storie una foto romantica con Wanda abbracciata, scattata fuori dalla sua casa nel quartiere di Santa Bárbara, con un breve saluto: “Buongiorno” .

Arrivati la sorella e l’ex marito di Wanda

La sorella della procuratrice, Zaira Nara, è arrivata lunedì a Buenos Aires da Ibiza, dove era in vacanza, per assistere Wanda. Anche senza fornire dettagli sullo stato di salute della conduttrice di “MasterChef”, ha fatto riferimento al momento di “incertezza” che sta attraversando la sua famiglia e ha chiesto discrezione e rispetto. Anche Maxi López è giunto domenica in Argentina allertato dal ricovero dell’ex moglie, con cui condivide tre figli: Valentino, Constantino e Benedicto. “Resterò tutto il tempo necessario”, ha risposto brevemente quando gli è stato chiesto quanto sarebbe durata la sua permanenza.