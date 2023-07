Wanda Nara ricoverata d’urgenza: mistero sulle sue condizioni

P reoccupano i rumors sulle condizioni di salute di Wanda Nara, ricoverata d'urgenza a Buenos Aires. Nessun segnale social da parte dell'imprenditrice e showgirl. Si fa vivo su Instagram il marito Mauro Icardi

Giallo sulle condizioni di salute di Wanda Nara. L’imprenditrice e moglie dell’ex centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Buenos Aires ma è ancora mistero sulle cause. Secondo il giornalista Jorge Lanata, la soubrette argentina, che attualmente conduce l’edizione argentina di “Master Chef”, soffrirebbe di leucemia ma nessuna conferma ufficiale è arrivata. Dal giorno del ricovero la Nara, di solito attivissima su Instagram, ha interrotto ogni attività sui social. Secondo “La Nacion”, Wanda Nara ha dovuto posticipare un viaggio di famiglia che aveva programmato in Europa, a Milano.

Forti dolori addominali per Wanda Nara

La moglie di Mauro Icardi è stata ricoverata d’urgenza presso la clinica Los Arcos nel quartiere Palermo di Buenos Aires in preda a forti dolori addominali. Le prime analisi sulla soubrette argentina avrebbero riscontrato un’infiammazione della milza e un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. La Nara è stata sottoposta a una successiva serie di controlli più accurati, dei quali si attendono i risultati.

Le voci non confermate sulla leucemia

Nel suo programma radiofonico a Radio Mitre, il giornalista Jorge Lanata – citando tre fonti vicine all’imprenditrice – ha dichiarato che Wanda Nara soffrirebbe di leucemia. Ma nessuna conferma ufficiale è giunta in proposito.

Mauro Icardi incoraggia Wanda sui social

Un segnale di vicinanza a Wanda è giunto via social dal marito Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray ha postato una serie di foto che lo ritraggono assieme alla moglie durante la serata di gala per gli Oscar della tv argentina dove la showgirl è stata premiata per la conduzione dell’edizione locale di “Master chef”. Nessun testo, soltanto due emoticon che rimandano ad amore e coraggio: un cuore e un leone. In arrivo in Argentina anche l’ex marito di Wanda Nara, il calciatore Maxi Lopez, padre dei primi tre figli di Wanda.