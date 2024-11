Nel corso di una visita di quattro giorni in Sudafrica in occasione della promozione dell’Earthshot Prize, il premio da un milione di sterline per i progetti a difesa del pianeta di cui è patron, il principe William ha voluto tranquillizzare sulle condizioni di salute di Kate Middleton.

«Kate è stata formidabile»

A domanda specifica dei media britannici, il principe di Galles ha risposto: «Kate sta molto bene» ed è stata «formidabile durante tutto l’anno». L’erede al trono è in viaggio da solo nell’ex colonia del Regno Unito mentre la principessa prosegue la sua ripresa dopo la fine del ciclo di chemioterapia seguito alla diagnosi di cancro e un anno per lei molto difficile.

In Sudafrica per l’Earthshot Prize

L’edizione del premio Earthshot Prize si tiene per la prima volta in Africa, a sottolineare l’importanza del continente nella lotta contro i cambiamenti climatici e nella conservazione dell’ambiente. Durante la sua visita, William ha partecipato anche all’evento United for Wildlife Global Showcase a Città del Capo, dove ha discusso di eco-sostenibilità ambientale.

La malattia di Kate Middleton

Kate è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale a gennaio che l’ha tenuta lontana agli occhi del sudditi per mesi, durante i quali sui social media hanno cominciato a circolare le ipotesi più disparate sulla sua salute. Dopo aver inizialmente tenuto segreta la sua diagnosi, a marzo ha rivelato in un video che si stava sottoponendo a chemioterapia e che avrebbe dovuto prolungare il periodo di lontananza dagli impegni reali formali per un periodo più lungo del previsto.

Le prime apparizioni e la fine della chemio

All’inevitabile pausa è seguita la sua prima apparizione pubblica a giugno al Trooping the Colour, la parata per il compleanno di re Carlo III. Kate è poi apparsa alla finale del singolare maschile di Wimbledon a luglio, accolta da una standing ovation del pubblico presente.

A settembre la principessa ha annunciato la fine del suo ciclo chemioterapico: «Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo è lungo e devo continuare a vivere ogni giorno come viene – aveva spiegato in un video -. Tuttavia, non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò».

Leggi anche William e Kate: ecco i nomi che usano per nascondersi