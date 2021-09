P arliamo di infusi e tisane: come fare a capire qual è quello giusto per te? Ecco tutte le proprietà specifiche degli infusi più utilizzati

Infusi e tisane sono preparazioni amatissime soprattutto con l'abbassarsi delle temperature, ma oltre all'effetto gradevole del bere qualcosa di caldo non dobbiamo dimenticare che gli infusi di erbe possono avere tante proprietà benefiche spesso molto specifiche. Ci sono le tisane drenanti, quelle rilassanti, quelle purificanti e non solo.

Per questo motivo, proveremo ad elencare alcune piante che consumate come infusi e tisane, possono alleviare i nostri malesseri.

Tisana all'anice

Una tazza d’infuso dopo i pasti è utile nel sostenere i processi digestivi, nel controllare il meteorismo, le coliche addominali. Assieme alla camomilla, può avere anche attività calmante e calmare i crampi allo stomaco e alla pancia.

Cannella

L’infuso di cannella risulta molto utile per il trattamento del mal di stomaco, disturbi digestivi e coliche addominali.

L’infuso di curcuma è prezioso nel supportare la funzionalità digestiva, quando assunto dopo un pasto, e ha forti proprietà detox: contribuisce infatti alla detossificazione del fegato.

Note sono anche le attività antinfiammatorie di questa pianta, soprattutto se assunta a stomaco vuoto.

Finocchio

L’infuso di semi di finocchio ha un’azione decisa sulla salute intestinale intervenendo nel controllo dell’aerofagia, della digestione lenta e del meteorismo.

Arancia

L’infuso è apprezzato per l’attività immunostimolante, protettiva delle alte vie respiratorie, ma anche parzialmente sedante.

Limone

In associazione allo zenzero, il limone presenta spiccata attività antiemetica (anti nausea e anti vomito), antinfiammatoria e digestiva.

L’infuso di zenzero è efficace nel migliorare la digestione, se assunto subito dopo un pasto. L’assunzione a stomaco vuoto, invece, ne esalta le proprietà antinfiammatorie ed antidolorifiche.

In infuso è apprezzata per le proprietà drenanti, uricosuriche, antiasteniche e protettive.

Cardo

L’infuso, nonostante il suo sapore deciso, è un tocca sana per il fegato. Le sue attività epatoprotettive, blandamente lassative e coleretiche sono preziose per supportare la funzionalità di questo organo.

L’infuso di Tarassaco presenta attività drenanti, epatoprotettive e depurative. Pertanto in associazione ad altre piante, può esaltarne le virtù fitoterapiche.

Equiseto

In associazione alla betulla, mostra interessantissime proprietà drenanti e vasoprotettive.

La più conosciuta delle tisane per dormire. Il consumo di 2 tazze di camomilla può avere azione sedante, antidolorifica, spasmolitica, lenitiva e digestiva.

Biancospino

Assieme alla camomilla può essere impiegato per le proprietà sedanti, rilassanti e spasmolitiche. L’infuso è apprezzato anche per le proprietà antinfiammatorie per la mucosa orale.

Apprezzata soprattutto per le proprietà sedanti, spasmolitiche e calmanti. Assieme alla Camomilla può avere un forte effetto sedativo.

Passiflora

Anch’essa apprezzata per le proprietà spasmolitiche, antidolorifiche e calmanti. In associazione a camomilla e valeriana, presenta spiccate attività sedanti.

Ad ogni disturbo il suo rimedio naturale

Riportiamo di seguito un agile specchietto riassuntivo in cui indichiamo per una serie di fastidi fisici quali sono gli infusi utili.

Crampi addominali: Camomilla, Valeriana e Passiflora

Difficoltà digestive: Menta, Finocchio, Anice, Cannella, Zenzero e Limone

Stipsi: Cardo, Carciofo, Tarassaco

Ritenzione idrica: Centella, Biancospino, Betulla, Tarassaco

Dolore e infiammazione articolare: Zenzero, Limone e Curcuma

Questi sono solo alcuni esempi: prova a creare la tua tisana o il tuo infuso e lasciati guidare da madre natura verso la riscoperta del benessere.