Bianca Balti sta proseguendo la sua battaglia contro il cancro ovarico diagnosticatole poche settimane fa. Dopo essersi sottoposta a un’operazione per rimuovere il tumore, la top model ha intrapreso il percorso di chemioterapia. Con un nuovo taglio di capelli, sotto l’hashtag #lavitaèbella, Bianca ha condiviso questo momento difficile con i suoi fan, inviando un messaggio di speranza e resilienza.

Nuovo percorso di cura per Bianca Balti

Bianca aveva già anticipato ai suoi 1,5 milioni di follower che il 14 ottobre sarebbe stato il giorno d’inizio della sua terapia. La modella, che ha affrontato un tumore ovarico al terzo stadio, ha deciso di affrontare il trattamento con coraggio e determinazione. «Un passo alla volta… la vita è bella», ha scritto su Instagram, accompagnando le sue parole con foto in bianco e nero che mostrano la cicatrice dell’operazione e il suo nuovo look con capelli corti.

Un messaggio di speranza per chi sta soffrendo

Rivolta a chi sta attraversando momenti simili, la top model ha voluto mandare un messaggio di vicinanza e sostegno. «Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di condividere apertamente la propria esperienza, per non sentirsi soli.

«Una settimana piena di paura, dolore e lacrime»

In un post precedente, Bianca aveva raccontato ai suoi fan l’evento che ha cambiato la sua vita. «Domenica scorsa mi sono recata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro ovarico al terzo stadio. E’ stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza». Parole dirette e toccanti, che tuttavia testimoniano la resilienza e la voglia di guarire della Balti.

Bianca Balti: «Prima comincio prima avrò finito»

Nonostante la difficoltà del periodo, Bianca non si è persa d’animo. «Prima comincio prima avrò finito con questa cosa», aveva detto ai suoi fan, esortandoli a non preoccuparsi per lei. Consapevole delle sfide future, ha dichiarato di avere un lungo viaggio davanti a sé, ma si è mostrata fiduciosa. «Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po’ in prestito perché ne ho un sacco», ha scritto, invitando i suoi follower a trovare ispirazione nella sua esperienza.

La doppia mastectomia preventiva per Bianca Balti

Nel 2022, Bianca Balti si sottoposta a una doppia mastectomia preventiva, dopo aver scoperto di avere una mutazione genetica BRCA1, che aumenta il rischio di tumori al seno e alle ovaie. Seguendo l’esempio di altre figure pubbliche, come Angelina Jolie, ha scelto di proteggersi e oggi continua a dimostrare una forza incredibile, affrontando le nuove sfide che la vita le ha posto davanti.

