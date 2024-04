Come pulire l’erogatore della doccia

I l calcare è il nemico numero uno nella pulizia della doccia. Ecco tre metodi diversi ma ugualmente efficaci per pulire l'erogatore facendolo tornare a splendere come se fosse nuovo.

Spray anticalcare

Esistono spray specifici per il calcare in commercio. Dopo esserti assicurata che siano approvati per l’uso sul materiale dell’erogatore, spruzza il prodotto o applicalo con un panno in microfibra. Lascialo agire per 10 minuti o mezz’ora e poi risciacqua. Non dimenticarti di indossare i guanti, poiché alcuni spray anticalcare possono essere aggressivi per la pelle.

Limone

Taglia un limone a metà. Posiziona una metà sulle aree calcificate dell’erogatore. Avvolgi il limone all’erogatore con un sacchetto di plastica e fissalo con un elastico. Lascia agire per almeno 2-3 ore o durante la notte. Rimuovi il limone e strofina via il calcare con un panno o una spugna. Infine, risciacqua bene con l’acqua.

Aceto bianco

Immergi un panno o una spugna nell’aceto bianco. Avvolgi il panno intorno all’erogatore e lascialo agire per un’ora. Spremi il panno per rilasciare più aceto possibile sull’erogatore. Rimuovi il panno ed elimina il calcare con uno spazzolino da denti vecchio o con una spugna. Anche in questo caso, alla fine ricorda di sciacquare bene con l’acqua.