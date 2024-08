Selena Gomez, amatissima attrice e cantante statunitense che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo, detta spesso le mode e gli stili. L’ultimo riguarda la sua manicure audace e colorata che ha subito fatto il giro del web, diventando un’ispirazione per tutte le appassionate di nail art.

L’arancione è un inno all’estate

L’ultima creazione dell’artista delle unghie della Gomez, Tom Bachik, è un inno all’estate. L’artista ha, infatti, optato per l’arancione, un colore deciso e frizzante, che si intona perfettamente anche all’abbronzatura, perfetto per le personalità più forti. L’autore del lavoro sulla cantante ha spiegato che l’ispirazione per questa manicure è arrivata da una bevanda cult americana: l’Orange Julius. Un classico dei centri commerciali, famoso per il suo caratteristico colore arancione e il suo gusto fresco e dissetante.

Perché l’arancione piace tanto

Selena Gomez è esattamente in linea con le tendenze degli ultimi tempi. L’arancione è, infatti, un colore che sta conquistando sempre più spazio nel mondo della moda e del beauty. Ma perché l’arancione è così amata? Secondo gli esperti di cromoterapia, questo colore così vivace è in grado di stimolare l’appetito, aumentare l’autostima e favorire la socializzazione. Non a caso, è un colore molto utilizzato nell’arredamento e nella pubblicità.

Selena Gomez sempre più icona di stile

Selena Gomez è da sempre considerata un’icona di stile. Le sue scelte di moda, dai look più casual a quelli più sofisticati, sono sempre seguite con grande attenzione dai suoi fan. La cantante ha dimostrato di avere un gusto raffinato e di saper interpretare le tendenze con originalità. Le sue unghie colorate sono solo l’ultimo esempio del suo stile eclettico e audace.