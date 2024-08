I più performanti contro il caldo sono le cosiddette cryo ball: si tratta di sfere ghiacciate da conservare in freezer per massaggiare il viso con un effetto drenante e rivitalizzante. Se le passi subito dopo avere applicato il tuo siero, i suoi principi attivi vengono assorbiti meglio, oltre a lasciare un piacevolissimo effetto fresco. Per il contorno occhi come tool funziona bene anche un cucchiaino di metallo: appoggialo sulla zona per un paio di minuti e le borse si sgonfieranno all’istante.

Prova la criosauna anti caldo

Una scossa al metabolismo che favorisce un gran numero di reazioni positive nel corpo e una pausa dal caldo? Stiamo parlando della criosauna, un trattamento da istituto o da Spa che sfrutta l’azoto liquido per abbassare rapidamente la temperatura del corpo. All’interno di una cabina (tipo box doccia) si viene avvolte da una nube di gas vaporizzato a temperature inferiori ai -100°C per circa 3 minuti. Da brivido. Costo: 100 euro circa.

Fai 30 secondi di getto freddo

Un rimedio benefico immediato contro il caldo torrido? Sotto la doccia, parti con un getto di acqua tiepida, ma poi passa subito a quella fredda. Dirigi il doccino partendo dai polsi alle spalle, poi dalle caviglie a salire verso l’inguine. Il freddo provoca vasocostrizione e, quindi, successiva vasodilatazione che riattiva subito la circolazione. Le gambe, così, diventeranno subito più leggere e avrai una sensazione di benessere generale. Non serve esagerare: bastano 30 secondi sotto l’acqua fredda… Sarà facile resistere!

Scegli le texture sorbetto

La tua solita crema ti fa sudare? Passa alle formule sorbetto, cioè quelle texture che contengono una maggiore percentuale d’acqua. Il vantaggio è che si assorbono subito e non lasciano la pelle unta. Proprio come i cosmetici in gel, più freschi e leggeri di oli e fluidi. Un consiglio: tienili in frigo, così l’azione frozen raddoppia.

Indossa le bende speciali contro il caldo

Formulate con fitocomplessi di eucalipto, menta piperita, ginepro, verbena, arnica, le crio bende di ultima generazione stimolano la circolazione sanguigna, drenano i ristagni e sono ideali per rinfrescare le gambe quando fuori la temperatura diventa torrida. Realizzate in tessuto elasticizzato, si tengono in posa dai 20 ai 30 minuti. I risultati? Caviglie e polpacci più sgonfi e una sensazione di leggerezza durevole.

Vaporizza l’acqua termale

Da tenere in borsa e spruzzare più volte durante il giorno, l’acqua termale d’estate è un must have irrinunciabile. Riduce la sensazione di calore, elimina il prurito scatenato da eritema, calma e lenisce gli arrossamenti (perciò è ideale per rigenerare la pelle dopo il sole). Non solo: ha un’azione remineralizzante che fortifica la barriera cutanea e, inoltre, opacizza le zone lucide. Se esci la sera, ricordati che funziona molto bene anche come post punture di zanzara.

Applica una maschera frozen

Ispirate alla crioterapia, le nuove maschere effetto ghiaccio riproducono i benefici del freddo sulla pelle per prevenire e contrastare i segni dell’invecchiamento. Ma sono perfette anche per un’azione lifting immediata e per abbassare di 4 gradi circa la temperatura cutanea.

Sfrutta lo skin icing

Basta un cubetto di ghiaccio per sgonfiare viso e contorno occhi e apportare un po’ di refrigerio. Lo skin icing è davvero efficace, ma attenzione: non utilizzarlo mai a diretto contatto con la pelle, perché rischi un’ustione da freddo o comunque di irritare. Avvolgilo sempre in una garza oppure, prima, stendi sul viso un siero che farà da barriera.

Metti nel beauty cosmetici super fresh

Ricca di minerali e oligoelementi, l’Acqua Termale di Eau Thermale Avène (9,90 €, in farmacia) dà comfort immediato.

Con acido ialuronico e aloe vera, Crema Corpo Sorbetto Tonificante di Biopoint (14,90 €) idrata e rivitalizza.

Per una doccia tonificante e rivitalizzante, c’è il Bagnodoccia Crema Cetriolo e Bambù Rinfrescante di Spuma di Sciampagna (2,89 €).

Priva di alcol, Acqua Rinfrescante Idratante di Acqua ai Fiori di Spello (12 €, su acquadispello.it) si vaporizza su corpo, viso e capelli.

Note di bergamotto, legno di cedro e muschio per Thalasso Therapy Profumo Aromatico di Tesori d’Oriente (4,99 €): un mix freschissimo.

Cell Zero Bende Crio-attive di Mediterranea (47,40 € 4 trattamenti, mediterranea.it) drenano, decongestionano e rinfrescano.

Le cryo ball da massaggio di Lavay Paris (44,90 €, Amazon.it) si tengono in freezer.

Formula leggera effetto freddo, con oli essenziali rivitalizzanti e un mix di ingredienti super drenanti. Crio-Gel Anticellulite di Collistar (60 €).

Studiata per dare sollievo alla pelle dopo l’esposizione, Repairing Lotion di Le Rub (44 €) rigenera la pelle e, grazie ad aloe vera e cetriolo, la rinfresca.