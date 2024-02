Aura Nails, lasciati ispirare dai colori dell’anima

L e tue mani raccontano molto di te, ma adesso lo fanno ancora di più grazie a un trend di nail art che permette di esprimere come ci sentiamo anche attraverso le unghie. Ecco tutto quello che devi sapere

Da un paio d’anni sui social network, e non solo, le “Aura Nails” raccolgono fan di tutte le età. Si tratta di un trend che piace soprattutto a chi ama sfoggiare unghie colorate e decorate artisticamente. Il che sta diventando sempre più possibile, grazie alle nuove tecniche di nail art che stanno ampliando le possibilità di creare mini opere d’arte sulle nostre mani. Ma in che cosa consiste il trend Aura nails?

Che cosa sono le Aura Nails

Alcune le chiamano “unghie con il fard“, oppure “unghie con l’ombretto“. L’aspetto che conferisce questa nail art è quello di una mano caratterizzata da un’esplosione di colore diffuso, che inizia dal centro dell’unghia.

Come fa intuire lo stesso nome, l’ispirazione arriva dall’ossessione per l’aura, il colorato campo elettromagnetico che circonda il corpo di una persona e può descriverne l’energia. Infatti, le mani decorate secondo il trend Aura Nails richiamano colori che vibrano in base all’umore di chi le sfoggia.

Un trend che piace alle star

Tra le star che le hanno sfoggiate ci sono Adele e Dua Lipa. Ma, rispetto a quando il trend è iniziato, circa due anni fa, le unghie così decorate stanno diventando ancora più sperimentali, con finiture moderne e persino simboli adolescenziali al loro interno.

Ormai si va dalle unghie cromate all’aura precisa fatta con stencil. Oltre ad adattarsi al tuo umore o alla tua energia, le Aura Nails possono anche adattarsi alla stagione: in autunno trionfano tutte le tonalità del marroni, in primavera i colori pastello.

Aura Nails: come realizzarle

Esistono diverse tecniche e diversi stili, alcuni realizzabili anche da sole, a casa nostra. Ecco alcune idee che stanno spopolando sui social network.

Unghie con aura aerografata

Vengono realizzate utilizzando una macchina aerografo per soffiare il colore in modo diffuso.

Aura Nails spazzolate

Un altro modo per ottenerle è prendere uno strumento per punteggiare e un pennello soffice e sfumare il colore in modo che svanisca dal centro.

Effetto spugna

Questo è un look che si può fare a casa, usando lo smalto per unghie e le spugnette per il trucco. Basta stratificare i colori su una spugna e tamponare delicatamente sull’unghia per creare questo effetto. Quindi, pulire eventuali eccessi sulla pelle utilizzando un cotton fioc.

Aura Nails in gel

Oltre alla tecnica dell’aerografo, le Aura Nails possono essere ottenute con un gel fiorito, che si disperde una volta applicato per donare un effetto aura.

Unghie col fard

Le Aura Nails sono anche chiamate unghie ombretto o unghie con fard. E allora perché non realizzarle utilizzando un pennello soffice per picchiettare delicatamente l’ombretto o il fard sulle unghie, prima di sfumarlo ottenendo uno straordinario effetto aerografato?

Quali colori scegliere

Ogni colore dell’aura ha un significato diverso. Se la tua è rosa, vuol dire che hai una energia gentile e amorevole. Se è gialla, probabilmente sei ottimista e hai uno spirito libero.

Puoi scegliere praticamente qualsiasi tonalità nella tabella dei colori dell’aura, ma anche selezionare nuance che in questo momento rappresentano come ti senti o come ti piacerebbe sentirti.