Estate che vai tendenza beauty che trovi. E qui ti illustriamo quelle che non puoi assolutamente non lasciarti sfuggire questa stagione. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

1. L’hair oiling è il trattamento top

Asya Molochkova Stocksy

La versione 2.0 dell’impacco d’olio da far agire tutta la notte per risvegliarsi con capelli di seta? L’hair oiling, lanciato sui social, è un trattamento originario del sud est asiatico e tipico dell’Ayurveda, efficace per rivitalizzare le ciocche e la cute. Che, al mare, ne hanno tanto bisogno. Scegli l’olio più adatto: di argan per nutrire i capelli secchi e tendenti al frizz; di avocado, ricco di acidi grassi e vitamine, per illuminare le ciocche sbiadite; di cocco, per idratare a fondo. Prima massaggialo sulla cute con i polpastrelli o con l’apposita spazzolina per lo scalp massage, poi sulle lunghezze. Raccogli i capelli e tieni in posa almeno 4 ore. Anche mentre sei in spiaggia.

2. Il ghiacciolo si fa make up

Hai presente l’effetto di un ghiacciolo sulle labbra? Freschezza istantanea e un tocco di colore sexy. È il potere del nuovo Gossip Gloss di Overskin by Veralab (16 € l’uno): texture leggera, finish brillante e gusti irresistibili come Ice Anice, Ice Cola e Ice Cherry.

3. Il ventaglio l’accessorio chic

EveryWear Mascara Lash Extender di Pupa (34,90 €, disponibile in vari colori e diverse scritte)

Il ventaglio, l’accessorio più desiderato (perfetto contro l’afa) ora piace coloratissimo e con le scritte. Da usare anche come charms. Sceglilo in versione accessorio multiuso, come questo che combina tracolla per smartphone, portamascara e, appunto, ventaglio.

4. Le mist sono il nuovo profumo

Metti da parte, per ora, eau de toilette e colonie. E fai spazio alle mist, indiscusse star dell’estate, da usare tanto al mare quanto in città. Sono fragranze più fresche e delicate, spesso arricchite con principi attivi idratanti e con una bassa percentuale alcolica che puoi nebulizzare a pioggia su pelle e capelli. Le profumazioni? Punta su note agrumate e fruttate se cerchi qualcosa di energizzante e riequilibrante. Sì, invece, a sentori come mandorla, caramello e vaniglia se cerchi una nuvola di dolcezza sexy. Trovi bouquet tonificanti o sensuali tra le Body&Hair Mist di Royal Beauty (12,90 € l’una, su royalbeauty.it). Puoi vaporizzarle su tutto il corpo o picchiettarne un po’ con i palmi delle mani solo su gambe, braccia e décolleté.

5. Il color burro veste le unghie

Sui social è già boom per le butter yellow nails, la manicure più desiderata dell’estate 2025. Il colore? Un paglierino velato di bianco, che ricorda la morbidezza del burro e le sue mille sfumature, dolci o salate. Più sobrio del classico giallo sole, questa tonalità pastello valorizza ogni tipo di carnagione, dal fototipo più chiaro a quello più scuro. Un vero e proprio neutro da usare come passe-partout e da sfoggiare in ogni occasione sia sulle unghie corte sia su quelle extra lunghe.

6. L’acqua solare è prêt-à-porter

Scegli un pratico nebulizzatore spray per tenere l’acqua solare a portata di mano: rinfresca, idrata e contrasta i rossori. Nella nuova gamma di Bilboa puoi scegliere la versione che preferisci: Carotissima esalta la tintarella con betacarotene, Belli Freschi! tonifica con menta acquatica, Coccobello nutre la pelle con latte di cocco. Tutte contengono anche cristalli di mentolo, ultra rinfrescanti (7,99 € l’una).

7. La terra è deluxe

Multitono per un effetto naturale, con pagliuzze dorate e pack couture. Quest’estate il bronzer da esibire è così! Proprio come Dior Forever Nude Bronze Glow, Coral Bronze (62 €, in edizione limitata) che, nell’astuccio glam, combina quattro nuance luminose da mixare a piacere. Per un effetto tintarella di luce con il make up.

8. Foulard? Mai più senza!

Launchmetrics Elie Saab\Launchmetrics Gucci

Grace Kelly lo annodava sotto il mento con grazia regale, in perfetto stile lady like. Il foulard oggi torna come l’accessorio più cool dell’estate. Ma fa tendenza soprattutto portato stile “pirata”, piegato a triangolo elegato dietro la nuca. Pezzo chiave di questa stagione, non solo aggiunge un tocco glam a qualsiasi look, ma risolve anche con eleganza quei temutissimi bad hair days. Sì, proprio quelli in cui la piega non regge (tutta colpa del clima umido) o la ricrescita si presenta senza preavviso. Un dettaglio semplice, ma di effetto, che ha già conquistato celeb come Bella Hadid, Hailey Bieber e Dua Lipa, che lo indossano con naturalezza con qualsiasi look.

9. Lo stick è il formato vincente

Tra le ultime novità nel mondo dei beauty stick ci sono: (da sinistra) Bariésun Stick Solaire Invisible SPF 50+ di Uriage (18,90 €, in farmacia) per viso, labbra e zone delicate; Hyalu Friend Stick di Hyalustar (22,90 €) siero solido con acido ialuronico; Cooling Water Jelly Tint di Milk Makeup nella nuance Splash (31 €, da Sephora)

The winner is… lo stick. Sì, beauty protagonista indiscusso dell’estate 2025 è il formato stick. Che trionfa non solo nel make up, ma anche tra solari e specialità idratanti. Il motivo del successo? Non uno solo. È praticissimo, si applica in un attimo, regge bene il caldo ed è a prova di sprechi. E poi è travel friendly, dettaglio fondamentale per i weekend fuori porta o i viaggi in moto e in aereo.

10. Sotto il sole la pelle brilla

I nuovi solari sono anche filtri di bellezza. Oltre a proteggere la pelle dai raggi UV, le formule si arricchiscono di micro particelle iridescenti che regalano un effetto glow immediato. Il risultato è un finish luminoso che uniforma l’incarnato, e minimizza le imperfezioni. Qualche idea? Fotoprotector Body Glow di Isdin (29,50 €, in farmacia) è un 3 in 1: protegge dagli UV, illumina e tonifica grazie al complesso firming booster; Sun Oil Gold SPF 50 di Nuxe Sun (34 €, in farmacia), arricchito con madreperle 100% naturali, ha una protezione ad ampio spettro; Heliocare 360° Body Glow SPF 50+ (26,90 €, in farmacia), con polvere di mica, regala un effetto luminoso naturale.

11. Il siero si fa smart

Serum-En-Brume N° 1 De Chanel (117 €, su chanel.com)

Il trattamento skincare smart dell’estate? Un siero con pack nomade da borsetta che protegge e idrata la pelle all’istante. Questo con estratto di camelia che protegge dallo stress ossidativo e stimola i meccanismi vitali della pelle è anche super sciccoso.

12. La it-bag è di paglia

Non c’è sacca da spiaggia di tela, microfibra o nylon waterproof che tenga. La queen delle borse da mare si riconferma anche quest’anno la cesta di paglia o di rafia. Perché è praticissima, ci infili tante cose e fa subito vacanza. Oggi, poi, fa tendenza portarla anche in città. Le versioni più attuali? Con ricami boho chic, messaggi divertenti, personalizzata con nome e iniziali. Oppure, ultra glam, con logo.

Leggi anche Face mist, lo spray per il viso da avere sempre con sé