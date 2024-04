Butter nails, il trend di primavera che ha conquistato Selena Gomez

I l nail artist delle star, Tom Bachik, ha pubblicato sui social network una immagine delle unghie della cantante. Il colore è subito diventato virale

Dimentica i rosa trasparenti, i colori nude delicati e gli altri toni neutri a cui ti stavi abituando per questa primavera. Dai social network arriva un trend più fresco e inaspettato: il “Butter nails”. Di che cosa si tratta? Come già fa capire la definizione, le unghie diventano color burro, o giallo limone. Proprio come quelle che Selena Gomez sfoggia in una immagine pubblicata su Instagram dal suo nail artist di fiducia, Tom Bachik, che vanta tra le sue clienti anche Jennifer Lopez.

Giallo come il burro

Non è la prima volta che Selena Gomez indossa il giallo, e non è la prima volta che lancia un trend legato alla manicure. Ma questa tonalità specifica è assolutamente di tendenza. Il giallo burro, un mix tra il canarino e il beige, in questo momento è ovunque: dalle passerelle ai red carpet, fino alle mani delle star.

Butter nails: quale tonalità scegliere

Ma attenzione: questo colore non sta bene con tutte le lunghezze. Selena Gomez lo sfoggia su unghie ovali dalla forma perfetta. La tonalità scelta insieme al suo nail artist Tom Bachik è leggermente vanigliata.

Scegliere il colore giusto è fondamentale, per evitare che le unghie diventino di un colore giallo sgradevole. Devono essere, invece, come un burro cremoso, per niente invadente.

“Butter nails”, una manicure che fa bene all’umore

Il giallo burro in questo momento non solo è di tendenza, ma potrebbe portare un po’ di ottimismo nella tua vita. In fondo, è come avere il sole che splende su di te.

Guardare il tuo bel giallo burro sulle mani può migliorare notevolmente il tuo umore. E poi è una tonalità molto carina e originale, che non passerà certo inosservata.