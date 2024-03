Manicure “Chateau French”: tutte con le mani come Selena Gomez

N el videoclip del suo nuovo singolo, Love On, la cantante sfoggia una french manicure rinnovata e look romantici da copiarle a primavera

Nuovo amore, nuovo singolo e nuova manicure. Selena Gomez sta vivendo un momento magico. La cantante ha appena lanciato un nuovo singolo, Love On, che anticipa il suo prossimo album.

Il videoclip, del quale ha pubblicato anche alcune clip sulla sua pagina su Instagram, la vede alle prese con l’amore in un castello francese. E quale migliore occasione per sfoggiare una romantica french manicure? Solo che, in questo caso, il classico stile alla francese è stato rinnovato, ed è diventato “Chateau French“.

Selena Gomez: look “francese retrò”

L’ultimo singolo di Selena Gomez “Love On” è un tributo frizzante e dolce alla gioia del romanticismo. I look e le atmosfere del videoclip sono un po’ “francese retrò“. Così come le sue unghie realizzate dal nail artist Tom Bachik, che nel video è anche protagonista di una scena nella quale lo si vede fare la manicure alla cantante all’aperto. Lei indossa un grazioso vestito blu e un cappello adagiato sui capelli a caschetto.

La manicure “Chateau French”

In un post su Instagram il nail artist ha spiegato che questa nuova manicure è stata una svolta per Selena Gomez, poiché lei in genere preferisce “unghie un po’ più corte con colori divertenti e allegri”.

Siccome, però, nel videoclip la cantante cambia più volte costume e c’era la necessità di unghie che si abbinassero bene a tutti i suoi abiti, è nata l’idea della manicure “Chateau French”. Il nome deriva dal castello nel quale sono state girate le varie scene, e anche dal fatto che si tratta di una french manicure modificata.

Selena Gomez con i capelli a caschetto

Per quanto riguarda i capelli, nel video a ogni cambio di outfit Selena Gomez sfoggia una nuova acconciatura. Ci sono anche alcuni look che ricordano il coquette-core, con tanto di fiocchi. Come quello nero che la cantante porta sopra il caschetto con la frangia lunga fino alle sopracciglia.

In un’altra scena, Selena Gomez balla in una villa dorata con i capelli tirati indietro e con un’ampia fascia nera, simile ai look mod go-go degli Anni Sessanta. Infine, la si vede con un gruppo di ballerine con la coda di cavallo alta e retrò e un adorabile fiocco bianco appuntato sulla sommità della testa.