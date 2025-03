Capelli ricci, croce e delizia. Chi non li ha li desidera ardentemente, chi li ha spesso passa ore tra phon e piastra per farli più lisci possibile. Se per anni sono stati bistrattati e considerati poco pratici e ingestibili, negli ultimi tempi si sta assistendo a una vera rivalutazione. In fondo basta conoscere pochi semplici trucchi per eseguire uno styling corretto che sappia valorizzare al meglio la tua chioma leonina.

Le basi per la salute dei capelli ricci

Partiamo dalle basi. Per mantenere in salute i tuoi capelli ricci dovrai adottare alcune buone abitudini, che restano sempre le stesse indipendentemente dallo styling che sceglierai. Non lavarli troppo spesso per non indebolirli e dopo lo shampoo tamponali con un asciugamano in microfibra. Pettinali da umidi con un pettine a denti larghi e prima dell’asciugatura con il phon applica protettori termici. Per far sì che siano lucenti e non si spezzino, quando dormi utilizza una federa di seta o raso oppure avvolgi la chioma in un foulard di questi materiali.

Lo scrunch per la definizione

Lo scrunch è la tecnica più semplice per dare definizione ai capelli ricci, e anche la più comune. Ti basterà applicare in maniera uniforme il tuo prodotto preferito per lo styling e poi prendere i capelli dalle punte con il palmo della mano, salendo fino alla radice strizzando per alcuni secondi verso l’alto. Dividi la chioma in ciocche e ripeti l’operazione prima di asciugare. Puoi usare questo metodo anche per ravvivare i ricci tra un lavaggio e l’altro.

La tecnica del ditoliss

La tecnica del ditoliss, nota anche come finger coil, ti aiuta a dare definizione ai tuoi capelli ricci utilizzando le dita. È uno styling mirato a dare definizione alle ciocche ribelli: il nome richiama il gesto dell’arrotolarle tra le dita. Prima di tutto applica sui capelli umidi il tuo prodotto di styling preferito, poi dividi i capelli in sezioni. Ogni singola ciocca dovrà essere arrotolata intorno al dito dalla radice alla punta. Termina con uno scrunch vigoroso portando i capelli verso l’alto prima di asciugare.

Il metodo del pulsing

Se il tuo obiettivo è ottenere il massimo del volume, quello che fa per te è il metodo del pulsing. Applicando sui tuoi capelli ricci il prodotto di styling che usi di solito, schiaccia ogni ciocca tra due mani stringendola bene tra i palmi premuti. In questo modo ti assicurerai di far penetrare in profondità la mousse, l’olio o la crema. Termina con uno scrunch e asciuga con il diffusore.

Chioma brillante con il fitagem

Per avere una chioma elastica, brillante e lucida, la tecnica del fitagem è quella che fa per te. Dopo lo shampoo risciacqua bene i capelli e applica un balsamo o una maschera idratante. Sciacqua di nuovo e tampona i capelli con un panno di micorfibra. A questo punto crea una miscela composta da 2 cucchiaini di crema disciplinante e uno di olio specifico: otterrai un elisir perfetto per dare volume e lucentezza ai tuoi capelli ricci. Distribuisci il fluido ciocca per ciocca partendo dalla radice e andando verso le punte. Procedi con un leggero scrunch e aspetta un’ora prima di asciugare.

Il plopping per un effetto naturale

L’effetto che ami di più è quello di capelli ricci che appaiano più naturali possibile? Allora il plopping è il metodo che fa per te. Non prevede l’uso del phon e la chioma si asciuga raccolta in una maglietta di cotone o in un asciugamano. Dopo il lavaggio applica una maschera molto idratante e passa accuratamente il prodotto di styling. Stendi il panno su una superficie piana e, mettendoti a testa in giù, lascia che i capelli ricadano al centro. Chiudi tutto a turbante facendo attenzione di coprire bene anche la nuca e lascia così circa due ore. Il risultato ti stupirà.

Leggi anche 3A Hair: tutto quello che devi sapere sui riccioli sciolti