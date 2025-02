La salute dei capelli e la velocità con cui crescono dipende da molti fattori, come l’età, la salute generale, la genetica, ma anche l’esposizione ambientale, gli eventuali farmaci che si assumono e la dieta. Quest’ultima è molto importante, poiché è grazie a quello che mangiamo se assumiamo le vitamine e i minerali che svolgono un ruolo importante nel ciclo di crescita del follicolo pilifero e nel ricambio cellulare.

Dieta: a cosa fare attenzione

Una dieta priva di nutrienti necessari può portare alla perdita dei capelli e a una crescita rallentata. In particolare, dovresti sempre fare attenzione a introdurre nel tuo organismo vitamine come la B12 e la D e vitamine come lo zinco e il ferro. Come fare? Basta introdurre nella tua alimentazione quotidiana determinati cibi che ne sono ricchi. Ecco quali devi prediligere.

Capelli sani? Mangia le uova

Le uova sono una grande fonte di proteine e biotina, due nutrienti essenziali per la crescita dei capelli. Mangiare abbastanza proteine supporta la crescita dei capelli perché i follicoli piliferi sono per lo più costituiti da proteine. La mancanza di proteine può causare la perdita dei capelli.

La biotina è, infatti, essenziale per la produzione della cheratina, motivo per cui gli integratori di biotina sono spesso commercializzati per la crescita dei capelli. Inoltre, le uova sono anche una grande fonte di zinco, selenio e altri nutrienti sani per capelli. Questo li rende uno dei tuoi migliori alleati per una chioma sana e bella.

Il segreto delle fragole

Le fragole, e anche i frutti di bosco, sono piene di composti benefici e vitamine che possono sostenere la crescita dei capelli. Tra queste: la vitamina C, che ha forti proprietà antiossidanti e aiuta a proteggere i follicoli piliferi dai radicali liberi.

Inserisci le fragole nella tua alimentazione: una tazza, pari a 144 grammi, fornisce 85 milligrammi o fino al 113% del fabbisogno giornaliero di vitamina C, che aiuta anche il corpo ad assorbire il ferro dalla dieta. Bassi livelli di ferro possono causare anemia, collegata alla perdita dei capelli.

Capelli: un aiuto dagli spinaci

Gli spinaci sono pieni di nutrienti benefici come folati, ferro e vitamine A e C. La vitamina A è importante per la crescita dei capelli, anche se in quantità eccessive può provocarne la caduta. Cerca di ottenere tutta la vitamina A di cui hai bisogno dai cibi che ne sono ricchi. Trenta grammi di spinaci forniscono fino al 20% del fabbisogno giornaliero di vitamina A.

Il potere dei pesci grassi

Pesce grassi come salmone, aringhe e sgombri sono ottime fonti di acidi grassi omega-3. Uno studio effettuato su 120 donne ha confermato che integrare acidi grassi omega-3 e omega-6 e antiossidanti aiuta a ridurre la caduta di capelli. Il pesce grasso è anche una grande fonte di proteine, selenio, vitamina D3 e vitamine del gruppo B, che possono aiutare a mantenere i capelli forti e sani.

Capelli, sfrutta le patate dolci

Le patate dolci sono una buona fonte di beta-carotene. Il corpo converte questo composto in vitamina A, che è legata alla salute dei capelli. Una patata dolce media (circa 114 grammi) contiene abbastanza beta-carotene per fornire fino al 160% del fabbisogno giornaliero di vitamina A.

I benefici dell’avocado

Gli avocado sono deliziosi, nutrienti e una grande fonte di grassi sani. Forniscono anche vitamina E, che può aiutare la crescita dei capelli. Un avocado medio (circa 200 grammi) fornisce il 28% del fabbisogno giornaliero di vitamina E, che è un antiossidante e aiuta a prevenire lo stress ossidativo neutralizzando i radicali liberi.

Capelli, introduci la frutta secca

La frutta secca è gustosa, conveniente e contiene una varietà di sostanze nutritive. Una manciata di mandorle (28 grammi) fornisce il 48% del fabbisogno giornaliero di vitamina E.

Anche i semi sono ricchi di sostanze nutritive come vitamina E, selenio e zinco, oltre ad avere poche calorie. Una manciata di semi di girasole (28 grammi) fornisce quasi il 50% del fabbisogno giornaliero di vitamina E, con un’ampia varietà di vitamine del gruppo B. Due cucchiai di semi di lino macinati forniscono 4,7 grammi di acidi grassi omega-3.

Peperoni dolci per le vitamine C e A

I peperoni dolci forniscono vitamina C ricca di antiossidanti, che può sostenere la crescita dei capelli. Un peperone giallo fornisce fino al 456% del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Inoltre, i peperoni dolci sono anche un’ottima fonte di vitamina A.

Capelli, mangia i fagioli

I fagioli sono una grande fonte vegetale di proteine, che è essenziale per la crescita dei capelli. Una porzione di fagioli neri fornisce fino al 14% del fabbisogno giornaliero di zinco, oltre a ferro, biotina e folato.

Perché la soia è importante

Gli studi hanno dimostrato che i composti nella soia possono promuovere la crescita dei capelli. Uno di questi composti è spermidina. Uno studio su 100 persone ha evidenziato che un integratore alimentare a base di spermidine prolunga la fase di crescita attiva dei capelli chiamata fase anagen. Più a lungo un follicolo pilifero rimane nella fase anagen, più a lungo crescerà.

Capelli, attenzione alla carne

La carne contiene sostanze nutritive che possono aiutare la crescita dei capelli, come proteine e ferro. Una bistecca da 100 grammi cotta fornisce fino a 29 grammi di proteine.

La carne rossa, in particolare, è ricca di un tipo di ferro facile da assorbire. Questo minerale aiuta i globuli rossi a fornire ossigeno a tutte le cellule del corpo, compresi i follicoli piliferi. Tuttavia, il consumo eccessivo di carne rossa, in particolare la carne rossa lavorata, è stato collegato ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari, cancro del colon-retto e diabete di tipo 2.

