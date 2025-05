La cura dell’aspetto e della bellezza è sempre stata considerata una questione prettamente femminile. Ma è un fatto puramente culturale, poiché non esistono differenze significative nelle caratteristiche della pelle dei due generi. E allora, perché un uomo dovrebbe trascurare la skincare? Come una corretta beauty routine rende perfetta l’epidermide della donna e la mantiene in salute, lo stesso vale per quella dell’altro sesso. Negli ultimi anni le cose stanno cambiando: da un lato i brand propongono prodotti dedicati a lui e dall’altro anche il mondo maschile dimostra sempre più attenzione verso questo settore.

La bellezza oltre gli stereotipi di genere

Che dedicare tempo e sacrificio per apparire più belle sia solo roba da donne, è un retaggio culturale che ci portiamo dietro dal Medioevo. Le cose però stanno cambiando: le ricerche di informazioni sul trucco maschile sono in aumento, e probabilmente in un futuro non troppo lontano questo sarà normalizzato. Proprio come alla parte di mondo femminile, anche a quello maschile piace apparire in ordine e curato. Gli stereotipi piano piano si sgretolano e si fa strada un nuovo modo di essere maschio: più attento all’aspetto ma soprattutto alla cura del proprio corpo.

Skincare al maschile, un trend in crescita

Quello della skincare in generale è un mercato in crescita, e la sua declinazione al maschile si sta piano piano trasformando da piccolissima nicchia a fetta importante. Le abitudini di consumo si stanno trasformando e i brand se ne sono accorti. Sono sempre di più quelli, anche importanti, che propongono una linea maschile o unisex oppure che scelgono un ambassador uomo. Anche Brad Pitt qualche anno fa, giusto per fare un esempio, si è lanciato nel business con una linea di prodotti pensati per consentire agli uomini di invecchiare meglio.

Cosa comprano gli uomini

Il Beauty Report 2024 di Cosmetica Italia segnala una crescita generalizzata per il comparto del beauty maschile trainata da schiume e gel da barba. Ma accanto ai prodotti classici, aumentano le richieste di articoli tradizionalmente non pensati per gli uomini come creme idratanti o lozioni per il contorno occhi, maschere e scrub. Inoltre la bellezza è sempre più accessibile e non è necessario spendere un capitale per i prodotti di skincare e questo potrebbe essere un ulteriore incentivo per lui a provare.

I prodotti di skincare da condividere con lui

Non serve molto a un cosmetico per essere considerato genderless. Basta che la testure sia leggera e che i profumi siano neutri e assenti. Per questo puoi condividere con il tuo partner, con tuo figlio o con il tuo migliore amico i prodotti che già possiedi così da farlo avvicinare alla skincare. La crema idratante che usi ogni giorno, il siero che applichi al mattino, il contorno occhi che non dimentichi mai di mettere, sono tutti cosmetici che puoi fargli provare. Ovviamente come per le donne, anche gli uomini dovranno fare attenzione a scegliere quelli più adatti al proprio tipo di pelle e alle esigenze specifiche. Quello della beauty routine serale potrebbe trasformarsi in un bellissimo momento da condividere, con il rischio soltanto di veder finire più in fretta i prodotti che preferisci.